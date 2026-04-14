Distrito escolar de Los Ángeles evita huelga tras llegar a un acuerdo con tercer sindicato

El Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD) evitó una huelga de trabajadores, programada para la primera hora de este martes 14 de abril, tras alcanzar un acuerdo preliminar con un tercer sindicato con el que estaba negociando un nuevo contrato laboral.

Después de lograr este convenio, las escuelas del segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos están abiertas para recibir a sus estudiantes.

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Mensaje del Distrito Escolar Unificado Los Angeles pic.twitter.com/Lf2T9h5t00 — Los Angeles Unified (@LASchools) April 14, 2026

El acuerdo de los funcionarios del LAUSD con los representantes del sindicato SEIU Local 99 se alcanzó la noche de este lunes, apenas unas horas antes de la hora límite.

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A las 2:00 a.m. de este martes, el LAUSD confirmó que había logrado el convenio preliminar con el sindicato SEIU Local 99, que representa a unos 30,000 empleados, como conserjes, trabajadores de la industria alimentaria, auxiliares de educación especial y conductores de autobuses escolares.

El domingo, el distrito escolar alcanzó convenios contractuales preliminares con el sindicato United Teachers Los Ángeles (UTLA), que representa a los maestros, y con la Asociación de Administradores de Los Ángeles (AALA/Teamsters 2010), que también amenazaban con un paro para este martes.

Si el sindicato SEIU Local 99 estallaba su huelga este martes, los representantes de UTLA y AAIA/Teamsters 2010 dijeron que sus agremiados estaban dispuestos a unirse en las manifestaciones en señal de solidaridad.

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“Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo preliminar con SEIU Local 99, que permitirá que las escuelas abran hoy”, anunció el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en su sitio web.

“Los equipos del LAUSD y de SEIU continuarán trabajando juntos para ultimar los detalles de un acuerdo provisional“, agregó el distrito.

Según el sindicato SEIU Local 99, entre los aspectos más destacados que se lograron con el acuerdo preliminar con el LAUSD están:

Aumento salarial del 24% , que marcará una diferencia significativa en el sustento de los trabajadores.

, que marcará una diferencia significativa en el sustento de los trabajadores. Mejor jornada laboral que garantizará beneficios de atención médica para miles de trabajadores y sus familias, e incrementará los servicios y el apoyo para los estudiantes.

que garantizará beneficios de atención médica para miles de trabajadores y sus familias, e incrementará los servicios y el apoyo para los estudiantes. Revocación de los despidos de cientos de técnicos informáticos.

de cientos de técnicos informáticos. Ampliación de los beneficios de atención médica para auxiliares docentes, trabajadores de programas extraescolares, representantes de la comunidad y otros.

para auxiliares docentes, trabajadores de programas extraescolares, representantes de la comunidad y otros. Prohibición de subcontratar trabajo a proveedores externos, con la posibilidad de incorporar más trabajo al distrito.

“Este acuerdo se logró gracias a la acción audaz y el coraje de miles de trabajadores que estuvieron dispuestos a sacrificarse para mejorar las condiciones en sus escuelas y en sus vidas”, expresó el director ejecutivo del sindicato SEIU Local 99, Max Arias.

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“La huelga siempre fue el último recurso, y nos enorgullece haber podido trabajar con el distrito escolar y la alcaldesa Karen Bass para alcanzar un acuerdo que reconoce la contribución de los trabajadores de primera línea en nuestras escuelas”, agregó el repesentante sindical.

Los trabajadores representados por el sindicato SEIU Local 99 todavía deben votar para ratificar el acuerdo laboral con el distrito escolar.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en las redes sociales que participó en ayudar a que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo debido a que un paro perturbaría la vida de cientos de miles de estudiantes y sus padres, que necesitan cuidado infantil y deben acudir a trabajar.

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“También intervine para asegurarme de que la ciudad estuviera preparada para proporcionar lugares seguros para los niños mientras las escuelas permanecen cerradas, y me alegra que no necesitemos esos planes de contingencia”, agregó la alcaldesa Bass.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles atiende a cerca de 500,000 estudiantes cada día, a quienes brinda educación, alimentos y cuidado infantil.

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