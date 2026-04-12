Distrito escolar de Los Ángeles alcanza acuerdo preliminar con sindicato de maestros

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) anunció este domingo que alcanzó un acuerdo laboral preliminar con el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA), lo que acerca a evitar un paro laboral que amenaza con interrumpir las clases para más de 500,000 estudiantes.

Funcionarios del LAUSD, en un comunicado emitido este domingo, informaron que el acuerdo provisional de dos años aumentaría las escalas salariales de los maestros en un 11.65% y elevaría el salario inicial de los docentes a $77,000 dólares al año.

Según el LAUSD, continúan las negociaciones con otros sindicatos, por lo que manifestaron su esperanza de que se puedan alcanzar acuerdos adicionales a tiempo para evitar que las escuelas cierren este martes sus puertas.

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“Seguiremos reuniéndonos con nuestros socios laborales restantes durante todo el fin de semana con la intención de alcanzar acuerdos adicionales que nos permitan mantener las escuelas abiertas“, dijo el LAUSD en su comunicado.

El acuerdo entre el LAUSD y el sindicato UTLA ocurre pocos días antes de la fecha límite para el paro laboral, anunciado por los líderes sindicales, mientras continúan las pláticas contractuales entre el distrito escolar y varios grupos de empleados.

“El ejercicio de nuestro poder colectivo obligó al LAUSD a destinar una importante cantidad de fondos a las prioridades fundamentales señaladas por los miembros del UTLA en las demandas del contrato ‘Win Our Future'”, dijo el sindicato UTLA en un comunicado publicado en las redes sociales.

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Sin embargo, el acuerdo con UTLA no descarta por completo la posibilidad de una huelga por parte de otros educadores y trabajadores escolares.

El LAUSD mantiene pláticas con representantes del sindicato SEIU Local 99, que representa a unos 30,000 empleados escolares, como conserjes, conductores de autobús y otros trabajadores.

La Asociación de Administradores de Los Ángeles, que representa a los directores y al personal administrativo de las escuelas, también manifestó iniciar este martes un paro laboral.

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El LAUSD espera alcanzar un acuerdo con los sindicatos restantes antes de la fecha límite del 14 de abril para evitar el paro laboral en el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos.

Los funcionarios escolares dijeron que darán más información sobre el acuerdo preliminar del nuevo contrato a medida que esté disponible.

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