Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles retira el nombre de César Chávez

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobaron en votación este martes las propuestas para retirar el nombre de César Chávez de instalaciones públicas y escuelas.

Ambas determinaciones ocurren después de las acusaciones de abuso sexual contra el líder sindical y defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos.

Con una votación de 5-0, la Junta de Supervisores cambió oficialmente el nombre del día festivo del 31 de marzo a “Día de los Trabajadores Agrícolas” en todos los calendarios y comunicaciones del condado.

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La medida del condado se empareja con la orden ejecutiva que emitió la semana pasada la alcaldesa Karen Bass y una votación simultánea del LAUSD para eliminar el nombre de César Chávez de todas las instalaciones del distrito escolar.

Las reformas en Los Ángeles se desencadenaron tras una investigación del “The New York Times”, que descubrió décadas de presuntos ataques sexuales y mala conducta sistémica por parte del fundador del sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW).

El informe incluía la confirmación de otra figura destacada de los derechos civiles, Dolores Huerta, quien declaró que sufrió abuso por parte de Chávez en 1966, una agresión que mantuvo en secreto durante décadas.

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“Estas acusaciones son graves y dolorosas, y exigen una respuesta exhaustiva, transparente y que tenga en cuenta el trauma. Se debe creer a las víctimas, brindarles apoyo y tratarlas con dignidad”, expresa una moción presentada por las supervisoras Hilda Solís y Lindsey Horvath.

El director ejecutivo y el abogado del condado de Los Ángeles tienen un plazo de 21 días para informar por escrito sobre un proceso impulsado por la comunidad para cambiar el nombre de los monumentos y calles que tengan la denominación de César Chávez.

Los supervisores ordenaron a los funcionarios del condado que iniciaran una auditoría para identificar todos los parques, calles y monumentos que llevan el nombre del líder sindical.

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Con la decisión de la Junta de Supervisores, este 31 de marzo será la primera ocasión en que se celebre oficialmente el “Día de los Trabajadores Agrícolas” en el condado de Los Ángeles.

En tanto, el LAUSD tiene en octubre de 2026 la fecha límite para aprobar los nuevos nombres de las escuelas que actualmente llevan el nombre del activista.

Aunque el cambio para el día estivo es inmediato, el cambio de imagen física de las escuelas, como las Academias de Aprendizaje César Chávez en San Fernando, implicará un proceso para seleccionar los nuevos nombres antes de que termine 2026.

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