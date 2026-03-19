California cambiará a ‘Día de los Trabajadores Agrícolas’ el feriado de César Chávez

California anunció este jueves que cambiará el nombre a “Día de los Trabajadores Agrícolas” el feriado “Día de César Chávez” como consecuencia de las acusaciones contra el líder sindical por abuso sexual.

Líderes legislativos estatales anunciaron la propuesta para el cambio del día feriado del 31 de marzo en honor a Chávez.

The farmworkers' movement was always bigger than just one man or one person. Given the horrendous allegations that were made public for the first time yesterday, this is a welcomed change.



Thank you, @CASpeakerRivas and Senate President @MoniqueLimonCA, for your leadership. https://t.co/I0wiJiCBNH — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 19, 2026

California fue el primer estado en designar el 31 de marzo, día del cumpleaños de César Chávez, como feriado en reconocimiento al líder de los derechos civiles hace casi 30 años.

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La Legislatura de California aprobó en el año 2000 un proyecto de ley para convertirlo en un día libre remunerado oficial para los empleados estatales y exigir que el estado comenzara a enseñar en las escuelas el legado y su participación en el movimiento obrero de California.

El 31 de marzo también se otorga como feriado a muchos otros trabajadores de California.

Esta semana se conocieron los casos de abuso sexual cometidos por Chávez, un hombre que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas y que tuvo entre sus víctimas a la cofundadora del sindicato United Farm Workers of America, Dolores Huerta.

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Líderes y grupos comunitarios latinos manifestaron su condena por los presuntos abusos cometidos por Chávez, pero aclararon que el movimiento de trabajadores agrícolas nunca se trató de un solo hombre.

César Chávez falleció en California en 1993 a los 66 años.

Hay propuestas para modificar el nombre de calles, escuelas y monumentos, tanto en California como en otros lugares de Estados Unidos, que fueron erigidos en honor a César Chávez.

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El Museo de California dijo que se retirará a Chávez del Salón de la Fama del estado, algo que nunca antes había hecho.

Algunos líderes locales y estatales instaron a sus comunidades a no celebrar el cumpleaños de Chávez el 31 de marzo.

Mural en honor de César Chávez en Bakersfield, California. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Las celebraciones en honor a Chávez en California, Texas y Arizona, su estado natal, fueron canceladas a petición de la Fundación César Chávez.

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Los Ángeles cambia nombre de feriado

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este jueves una proclamación para designar el último lunes de marzo como el “Día de los Trabajadores Agrícolas” tras las acusaciones contra el líder sindical César Chávez.

La decisión de Bass ocurre después de que una investigación del New York Times detalló las acusaciones de que Chávez violó y abusó de mujeres y niñas en las décadas de 1960 y 1970, entre ellas Dolores Huerta, actualmente de 95 años.

“En nombre de la ciudad de Los Ángeles, me enorgullece presentar y firmar una proclamación para que el último día de marzo se declare ‘Día de los Trabajadores Agrícolas’“, expresó Bass.

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“Estamos aquí para honrar a las generaciones de trabajadores agrícolas y organizadores que han luchado por los derechos civiles y han impulsado el movimiento obrero durante décadas“, añadió.

La alcaldesa reconoció, en una conferencia de prensa, que las últimas 48 horas fueron muy dolorosas, después de haber crecido admirando a Chávez y al movimiento de los trabajadores agrícolas, y de enterarse de las acusaciones contra el líder sindical.

Bass mencionó que es amiga de Huerta desde hace muchos años y que sentía un profundo dolor por lo que tuvo que pasar.

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César Chávez fue un activista mexicano-estadounidense por los derechos civiles que utilizó boicots, ayunos y huelgas no violentas para luchar por mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas.

En 1994, el expresidente Bill Clinton le otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2021, el presidente Joe Biden mandó instalar un busto de bronce de César Chávez en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Varias calles, escuelas y edificios de Los Ángeles y del sur de California llevan el nombre de César Chávez. La alcaldesa dijo que la ciudad tendrá que evaluar en el futuro estos nombres.

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