Dolores Huerta denuncia abuso sexual por parte de César Chávez

Una investigación reciente de The New York Times ha sacudido la intachable imagen histórica de César Chávez, al revelar un patrón de presunta conducta sexual inapropiada dentro del movimiento que lideró durante décadas.

El reportaje, basado en entrevistas con más de 60 personas y en la revisión de documentos, correos y grabaciones internas, recoge testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso. Muchas de ellas guardaron silencio durante años, en parte por miedo y también por no dañar la figura de quien se convirtió en un símbolo del movimiento latino por los derechos civiles.

Entre los señalamientos más impactantes está el de Dolores Huerta, histórica aliada de Chávez y una de las voces más influyentes del sindicalismo agrícola en Estados Unidos. En entrevista, Huerta reveló por primera vez que fue agredida sexualmente por el líder sindical en la década de 1960, un episodio que nunca había hecho público.

“Una noche del invierno de 1966 en Delano, California, el Sr. Chávez la llevó en coche a un viñedo apartado, aparcó y la violó dentro del vehículo”, señaló el medio sobre el abuso cometido.

César Chávez fue acusado por un grupo de mujeres de agresión sexual. Foto: AP / JIM BOURDIER Crédito: JIM BOURDIER | AP

El legado de Chávez se desmorona

Según su testimonio, el hecho ocurrió en un momento en que ambos trabajaban intensamente en la organización de campesinos. Huerta explicó que decidió no denunciarlo en ese momento por temor a represalias, tanto externas —por la hostilidad hacia el movimiento— como internas, al no saber si sería creída.

El reportaje también documenta otros casos que, según la investigación, muestran un patrón de comportamiento. Algunos testimonios fueron corroborados a través de relatos previos, documentos y registros de la época, aunque no existen procesos judiciales que hayan abordado estos hechos.

La revelación ha generado un fuerte impacto, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por lo que representa Chávez en la historia reciente. Su imagen sigue presente en murales, escuelas y conmemoraciones, y su legado ha sido clave en la defensa de los trabajadores agrícolas.

A decir del medio citado, para muchas de las mujeres que hablaron, el silencio no fue olvido, sino una decisión marcada por el contexto de la época. Hoy, décadas después, sus relatos empiezan a salir a la luz y a cambiar la conversación.

Dolores Huerta junto a María Elena Chávez, hija de César Chávez, durante una manifestación. Crédito: AP / Mástil de la corte Crédito: Mástil de la corte | AP

Condenan acciones de César Chávez

La investigación ha provocado una ola de reacciones; una de ellas ha sido la de la congresista Luz Rivas, quien tachó las acusaciones en contra del líder sindical como “preocupantes y repugnantes”.



“La información publicada hoy es dolorosa para generaciones de personas que crecimos conociendo a César Chávez como un hombre muy reconocido y aprendiendo sobre sus contribuciones al movimiento sindical”, reconoció.



Sin embargo, Rivas reconoció que ningún legado justifica el daño, así como el trauma que las víctimas han cargado por décadas.



“También me uno en solidaridad con United Farm Workers en su llamamiento para apoyar a los trabajadores agrícolas y al movimiento sindical progresista. Juntos, continuaremos nuestra lucha por la justicia migratoria. Además, ya no participaré en los próximos eventos o actividades que celebren la vida o el legado de César Chávez”. dijo.

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