Cancelan celebraciones de César Chávez, en medio de acusaciones de abuso sexual

El Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) canceló las celebraciones para honrar a su legendario líder César Chávez con motivo de las sorpresivas y aplastantes acusaciones de abuso sexual de mujeres jóvenes y niñas en su contra, que se hicieron públicas este martes 17 de marzo.

No se sabe los detalles de los alegatos en contra de Chávez, pero el UFW dijo en un comunicado que ha mantenido conocimiento de acusaciones profundamente inquietantes de que uno de los cofundadores del sindicato, César Chávez, se comportó de maneras incompatibles con los valores de la organización.

“Algunos de los informes se refieren a asuntos familiares, y no nos corresponde a nosotros contarlos ni es nuestro lugar para comentarlos. Mucho más inquietantes son las acusaciones que implican el abuso de mujeres jóvenes o menores de edad.

“Las acusaciones de que mujeres muy jóvenes o niñas podrían haber sido victimizadas resultan devastadoras. No hemos recibido ningún informe directo ni tenemos conocimiento de primera mano sobre estas acusaciones”.

Sin embargo, sostuvieron que las acusaciones son lo suficientemente graves para tomar medidas urgentes, mientras obtienen más información y brindan un espacio para que las personas que puedan haber sido victimizadas encuentren apoyo y compartan sus historias, si así lo deciden.

“El sindicato United Farm Workers no participará en ninguna de las actividades conmemorativas del Día de César Chávez.

“En su lugar, hacemos un llamado a nuestros aliados y simpatizantes para que participen en eventos a favor de la justicia migratoria y en actos de servicio destinados a apoyar a los trabajadores agrícolas o a empoderar a las personas vulnerables dentro de sus propias comunidades.

“Durante las próximas semanas, en colaboración con expertos en este tipo de procesos, trabajaremos para establecer un canal externo, confidencial e independiente para aquellas personas que puedan haber sufrido daños causados ​​por César Chávez durante los primeros años de la historia del UFW.

“Este canal está dirigido a quienes deseen compartir sus experiencias de daño, identificar sus repercusiones y necesidades actuales y, si así lo desean, participar en un proceso colectivo para desarrollar mecanismos de reparación y rendición de cuentas.

“Agradecemos el apoyo de los expertos que pueden ayudarnos a buscar la verdad, la cual constituye el primer paso hacia la sanación”.

Reiteraron que las acusaciones han resultado profundamente impactantes, y necesitan tiempo para abordar esta situación de manera adecuada, lo que incluye garantizar que haya servicios sólidos y con un enfoque sensible al trauma disponibles para quienes puedan necesitarlos.

“Comprendemos que esto resultará tremendamente doloroso para muchas personas, y alentamos a nuestra comunidad a buscar apoyo de salud mental si experimentan angustia emocional.

“El UFW de hoy es un sindicato moderno y progresista, y buscaremos aprender de nuestra historia.

“Los trabajadores agrícolas están logrando nuevos contratos sindicales, y el United Farm Workers lucha para proteger a las comunidades inmigrantes de los recortes salariales, la violencia y los ataques que enfrentan hoy en día los trabajadores del campo. La labor de apoyo a los trabajadores agrícolas que alimentan a nuestra nación es más importante que nunca, y esta labor continuará”.

En otro comunicado, la Fundación Cesar Chavez afirmó que han tomado conocimiento de inquietantes alegaciones de que Cesar Chavez incurrió en conductas sexuales inapropiadas con mujeres y menores durante su mandato como presidente del UFW.

“Estamos profundamente consternados y entristecidos por lo que estamos escuchando.

“La Fundación está trabajando con líderes del Movimiento de Trabajadores Agrícolas para responder a estas alegaciones, brindar apoyo a las personas que puedan haber resultado perjudicadas por sus acciones y asegurar que permanezcamos unidos y guiados por nuestro compromiso con la justicia y el empoderamiento comunitario.

“En colaboración con el UFW, estamos estableciendo un proceso seguro y confidencial para aquellas personas que deseen compartir sus experiencias de daños pasados ​​y, si así lo deciden, participar en iniciativas orientadas a la reparación y la reconciliación.

“Además, estamos invirtiendo tiempo y recursos para asegurar que la Fundación promueva y fortalezca una cultura laboral que sea segura y acogedora para todos”.

Solicitaron paciencia a la comunidad a medida que obtienen más información.

“A lo largo de este proceso, nuestra organización y nuestros aliados en el movimiento continuarán trabajando conjuntamente para proteger y elevar a las familias y comunidades a las que servimos”.

En la actualidad, dijeron que la Fundación Cesar Chavez impacta las vidas de millones de latinos y familias trabajadoras en todo el suroeste del país, inspirando y transformando comunidades a través de iniciativas sociales que atienden necesidades humanas, culturales y comunitarias esenciales.

Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma Arizona y falleció el 23 de abril de 1991 en San Luis, Arizona. Junto con la activista Dolores Huerta fundó la National Farm Workers Association (NFWA), que más tarde se convirtió en el Sindicato United Farm Workers.

El 31 de marzo, día del cumpleaños de César Chávez, es considerado el día en que se celebran sus contribuciones, y se honra su memoria. Es un día festivo oficial en California, Arizona, Washington y Utah.

Chávez alcanzó notoriedad en los años 50 y 60, cuando ayudó a organizar a los trabajadores migrantes del campo en el Valle Central en una lucha por mejores salarios, condiciones laborales y vivienda segura.

El 17 de marzo se cumplieron 60 años desde que docenas de trabajadores de la uva, en su mayoría latinos y filipinos llevaron a cabo una marcha, encabezada por Chávez, desde Delano en el Valle Central de California hasta el Capitolio Estatal en Sacramento.

El sindicato sigue representando a cerca de 5,000 trabajadores agrícolas.

En su honor, después de la muerte de Chávez, se le ha puesto su nombre a escuelas, calles y parques. En 2012, el presidente Barack Obama acudió a la pequeña localidad de Keene, California, donde Chávez había establecido su hogar y la sede del UFW para inaugurar el Monumento Nacional César E. Chávez.

La activista angelina Martha Ugarte dijo que aunque conoció poco a César Chávez siempre tuvo la imagen de él como un personaje tranquilo, respetuoso y muy espiritual.

“Me sorprenden mucho las acusaciones, y no las creo. Siento que nos quieren quitar a los pocos líderes que los latinos tenemos”.