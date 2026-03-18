Fundación César Chávez reacciona a acusaciones y promete apoyo a víctimas

La Fundación César Chávez salió a dar la cara luego de que surgieran acusaciones sobre presuntas conductas sexuales inapropiadas del líder sindical durante su etapa al frente del movimiento campesino en Estados Unidos.

En un comunicado, la organización reconoció que ya tenía conocimiento de estos señalamientos y no ocultó su reacción: dijo sentirse “profundamente conmocionada y entristecida” por lo que ha comenzado a salir a la luz. Y es que las acusaciones de Dolores Huerta no son un tema menor, considerando el peso histórico y simbólico que tiene Chávez para millones de personas, especialmente dentro de la comunidad latina.

Frente a este escenario, la Fundación aseguró que ya trabaja de la mano con la United Farm Workers (UFW) y otros líderes del movimiento para atender la situación. El objetivo, explicaron, es doble: por un lado, brindar apoyo a quienes pudieron haber sido afectados; por otro, responder con responsabilidad a las acusaciones que ahora están generando un fuerte debate.

Como parte de estas acciones, anunciaron la creación de un proceso “seguro y confidencial” para que cualquier persona pueda compartir su experiencia. La idea es que quienes durante años guardaron silencio tengan ahora un espacio donde ser escuchados, sin presión y con acompañamiento. También se plantean posibles iniciativas de reparación y reconciliación, aunque aún no se han dado detalles concretos sobre cómo funcionarán.

La Fundación también adelantó que invertirá recursos para fortalecer una cultura laboral más segura dentro de la organización, en un intento por garantizar que situaciones como estas no se repitan.

Dolores Huerta guardó silencio por décadas

Dolores Huerta reveló que en la década de los 60’s fue víctima de César Chávez. Crédito: AP/Damian Dovarganes

El diario The New York Times dio a conocer, a través de un reportaje basado en entrevistas con más de 60 personas y en la revisión de documentos, correos y grabaciones internas, el testimonio de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso. Muchas de ellas guardaron silencio durante años, en parte por miedo y también por no dañar la figura de quien se convirtió en un símbolo del movimiento latino por los derechos civiles.

Entre los señalamientos más impactantes está el de Dolores Huerta, histórica aliada de Chávez y una de las voces más influyentes del sindicalismo agrícola en Estados Unidos.

En entrevista, Huerta reveló por primera vez que fue agredida sexualmente por el líder sindical; en 1960 se sintió obligada a tener relaciones sexuales con Chávez y en 1966 él abusó de ella al interior de un automóvil. De ambos encuentros, la víctima quedó embarazada y los niños crecieron en el seno de otras familias.

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