César Chávez bajo escrutinio: ciudades retiran estatuas y homenajes

El legado de César Chávez, símbolo histórico de la lucha de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, enfrenta uno de sus momentos más críticos. Las acusaciones de abuso sexual que salieron a la luz tras una investigación publicada por The New York Times han provocado una reacción inmediata en instituciones, gobiernos locales y comunidades que durante décadas lo honraron.

Una de las imágenes más impactantes se registró en la Universidad Estatal de Fresno, donde su estatua fue cubierta primero con una tela y luego con madera. La decisión, explicó el rector Saúl Jiménez-Sandoval a CNN responde a la gravedad de las revelaciones y marca el inicio de una revisión más amplia.

“Debemos reconocer el peso de estas denuncias y dar espacio a quienes han sido afectados”, señaló.

Ciudades y estados reconsideran homenajes

Las reacciones no se limitaron al campus. En distintos puntos del país, autoridades comenzaron a replantear homenajes que incluyen desde días festivos hasta nombres de calles, escuelas y espacios públicos.

En California, el gobernador Gavin Newsom respaldó la idea de modificar el nombre del Día de César Chávez para enfocar el reconocimiento en el movimiento de trabajadores agrícolas. En la misma línea, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una proclamación para renombrar la fecha como “Día de los Trabajadores Agrícolas”.

En Texas, el gobernador Greg Abbott anunció que este año no se conmemorará la fecha, al considerar que las acusaciones “socavan la imagen de una figura pública celebrada oficialmente”.

Otras ciudades, como Denver, también han comenzado a retirar bustos, placas y cambiar nombres de parques vinculados al activista.

Testimonios que sacuden su figura

La investigación recoge testimonios de mujeres que aseguran haber sido abusadas por Chávez cuando eran menores.

Entre ellas, Debra Rojas relató que el líder sindical la tocó por primera vez cuando tenía 12 años y que mantuvo una relación con ella siendo adolescente. “Quiero que deje de seguirme. Ya es hora”, declaró.

Otra denunciante, Ana Murguía, afirmó haber sido acosada desde los 13 años. Los testimonios fueron respaldados por documentos, entrevistas y registros internos del sindicato.

Además, Dolores Huerta, histórica aliada de Chávez, reveló por primera vez que también fue víctima de encuentros sexuales no consentidos en la década de 1960. Y que, derivado de estas relaciones, quedó embarazada.

Reacciones y un legado en revisión

Organizaciones como la United Farm Workers calificaron las acusaciones como “profundamente preocupantes” y anunciaron que no participarán en eventos conmemorativos este año.

Por su parte, la familia de Chávez expresó que las denuncias son “dolorosas”, aunque evitó emitir juicios definitivos.

Aunque las acusaciones no han sido verificadas de forma independiente por todas las autoridades, el impacto ya es evidente. Aquel hombre que aparecía con orgullo en las calles, hoy está siendo cubierto ante los duros señalamientos de sus actos.

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