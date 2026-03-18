Voces públicas condenan abusos atribuidos a César Chávez

Luego de que se dio a conocer que varias mujeres acusaron a César Chávez de abuso sexual, entre ellas Dolores Huerta —quien quedó embarazada y sus hijos crecieron con otras familias—, diversas organizaciones, líderes políticos y voces públicas han salido a fijar su postura e hicieron un llamado claro a la rendición de cuentas.

Desde Voto Latino, la postura fue directa: calificaron los presuntos abusos como “indefendibles” y subrayaron que ningún legado ni contexto histórico puede justificar el uso del poder para dañar a mujeres o menores. En su mensaje, también dejaron claro que su respaldo está con las víctimas, no con las figuras públicas.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) expresó que las acusaciones son “profundamente inquietantes” y de la mayor seriedad. El grupo insistió al decir que la rendición de cuentas “no prescribe”, incluso cuando se trata de líderes que marcaron una época. Además, reiteraron su apoyo a las sobrevivientes y señalaron que un movimiento debe medirse por sus valores, no por la conducta de una sola persona.

Como parte de esta postura, integrantes del caucus incluso plantearon revisar el uso del nombre de Chávez en espacios públicos, como calles o celebraciones, en un intento por replantear cómo se honra su legado a la luz de estas revelaciones.

Dolores Huerta reveló que quedó embarazada de César Chávez tras dos abusos. Foto: Damian Dovarganes/AP

Por su parte, la congresista Luz Rivas se sumó a las voces de condena y describió los señalamientos como “perturbadores y dolorosos”, especialmente para generaciones que crecieron viendo a Chávez como un símbolo. Reconoció que enfrentar esta realidad es difícil, pero necesario, y destacó la valentía de quienes han decidido hablar después de tantos años.

Rivas también dejó claro que el reconocimiento histórico no puede estar por encima del daño causado. En ese sentido, anunció que no participará en eventos que celebren la figura de Chávez, marcando una postura firme dentro del debate público.

En medio de estas reacciones, varias organizaciones han insistido en que, más allá del impacto político o simbólico, lo importante ahora es escuchar a quienes durante décadas permanecieron en silencio.

El caso ha abierto una discusión más amplia sobre cómo se revisan los legados históricos y hasta qué punto una figura puede seguir siendo homenajeada cuando surgen testimonios que cuestionan su conducta.

La Fundación César Chávez reconoció que ya tenía conocimiento de estos señalamientos y no ocultó su reacción: dijo sentirse “profundamente conmocionada y entristecida” por lo que ha comenzado a salir a la luz.

Además, dijo estar abierta a una plática en privado con cualquier persona que quiera compartir su experiencia.

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