La Opinión Hoy: Varias voces condenan abusos de César Chávez

Una investigación reciente de The New York Times ha sacudido la intachable imagen histórica de César Chávez al revelar un patrón de presunta conducta sexual inapropiada dentro del movimiento que lideró durante décadas.

</p>

El reportaje basado en entrevistas con más de 60 personas y en revisión de documentos, correos y grabaciones internas, recoge testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso. Muchas de ellas guardaron silencio durante años en parte por miedo y también por no dañar la figura de quien se convirtió en un símbolo del movimiento latino por los derechos civiles.

Entre los señalamientos más impactantes está el de Dolores Huerta, histórica aliada de Chávez, una de las voces más influyentes del sindicalismo agrícola en los Estados Unidos, que reveló a The New York Times que quedó embarazada tras los abusos de Chávez y sus hijos crecieron en el seno de otras familias. En entrevista, Huerta reveló por primera vez que fue agredida sexualmente por el líder sindical en la década de los 60, un episodio que nunca había hecho público.

El reportaje también documenta otros casos que, según la investigación, muestran un patrón de comportamiento. Algunos testimonios fueron corroborados a través de relatos previos, documentos y registros de la época, aunque no existen procesos judiciales abiertos que hayan abordado estos hechos.

La revelación ha generado un fuerte impacto, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por lo que representa Chávez en la historia. Su imagen sigue estando presente en murales, escuelas y conmemoraciones y su legado ha sido clave en la defensa de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos.

El Caucus Hispano del Congreso expresó que las acusaciones son profundamente inquietantes y de la mayor seriedad. Por su parte, la congresista Luz Rivas se sumó a las voces de condena y describió los señalamientos como perturbadores y muy dolorosos, especialmente para generaciones que crecieron viendo a Chávez como todo un símbolo.

La Fundación César Chávez reconoció que ya tenía conocimiento de estos señalamientos y no ocultó su reacción, dijo sentirse profundamente conmocionada y entristecida por lo que ha comenzado a salir a la luz. Además, dijo, “Estar abierta a una plática en privado con cualquier persona que quiera compartir su experiencia.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro, periodista de La Opinió, nos habló del casting que está lanzando Telemundo.

“Se viene un nuevo proyecto que ellos también ya anunciaron a través de sus plataformas y programas. Estamos hablando de Operación Triunfo y para esto obviamente se necesita realizar un casting porque es abierto para que personas que tengan la intención de cantar y e iniciar una carrera en la industria de la música, pues vayan y participen. Este casting no solamente está abierto en ciudades como Miami, sino también en Los Ángeles”, dijo Clary Castro.

Agregó que “Y en el caso de Los Ángeles las audiciones se van a realizar el 21 de marzo en The Biltmore Hotel en Los Ángeles, en 506 South Grand Avenue. Lo digo así porque es la dirección a donde la gente va a poder acercarse e ir a hacer las audiciones. Esa es la única fecha que de momento veo está abierta para la ciudad de Los Ángeles”.

Seguir leyendo: