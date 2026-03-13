La Opinión Hoy: FBI investiga desaparición de exgeneral relacionado con teorías sobre OVNIS

La misteriosa desaparición de un general de división retirada de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, ha dado un giro de alta relevancia nacional tras confirmarse la participación del FBI en las labores de su búsqueda. Este exmando militar de 68 años de edad, cuya carrera estuvo ligada a instalaciones estratégicas y proyectos aeroespaciales rodeados de misticismo sobre el fenómeno OVNI, cumplió ya casi dos semanas sin dejar ningún tipo de rastro en Nuevo México.

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El militar retirado fue visto por última vez la mañana del 27 de febrero cuando salió a caminar desde su vivienda en el noreste de Albuquerque alrededor de las 11 de la mañana, esto lo informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo, desde entonces no se ha comunicado con familiares ni amigos, lo que ha generado creciente preocupación entre las autoridades y su entorno cercano.

De acuerdo con los investigadores, McCasland dejó su teléfono celular en casa antes de salir, lo que es extraño y además ha dificultado rastrear sus movimientos.

McCasland tuvo una carrera destacada en la Fuerza Aérea, es ingeniero aeronáutico. Durante su trayectoria ocupó cargos de alto nivel y comandó el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en la base aérea Wright Patterson. Esta es una instalación que durante muchas décadas ha sido mencionada en teorías de conspiración relacionadas con el famoso incidente de Roswell y aquellos presuntos restos extraterrestres.

Tras su retiro en el 2013, McCasland mantuvo además brevemente contacto con el músico Tom DeLonge, cofundador de To the Stars Academy, que es una organización que investiga información relacionada con fenómenos aéreos no identificados.

Su esposa, Susan McCasland Wilkerson, ha pedido evitar especulaciones sobre la desaparición de su esposo. En una publicación en redes sociales afirmó que él no posee conocimientos secretos sobre cuerpos extraterrestres ni restos del supuesto accidente de Roswell. Mientras continúe el operativo de búsqueda, las autoridades solicitaron a residentes y negocios revisar grabaciones de cámaras de seguridad y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al ex general. Su desaparición sigue siendo un misterio casi dos semanas después.

Pantallas

Rafael Cores nos trajo las mejores recomendaciones de películas, series y documentales, particularmente hoy ya en víspera de la entrega de los premios Óscar.

“Ya estoy aquí en California, porque pasado mañana se entregan los Ócars. Allí vamos a estar, como cada año La Opinión va a cubrir in situ desde el Dolby Theater en Hollywood. Vamos a estar allí dentro, junto a mi compañera Clary Castro. Y bueno, el lunes también les contaremos qué sale de esa gala y mañana voy a tener la suerte de estar, que también llevo unos años pudiendo asistir durante un ratito a los ensayos. Ahí no me van a dejar hacer ninguna foto, no voy a poder contar prácticamente nada de lo que vea, pero sí escribiré lo que me dejen contar de lo que va a ser y eso lo van a poder encontrar mañana en el sitio web de laopinión.com”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “Sinners, batió el récord de nominaciones con 16. Había tres películas que habían tenido 14 nominaciones en la historia: Titanic en 1997, La La Land en 2016 y Todo Sobre Eva, que es una película de 1950. La verdad que este año hay una categoría más, pero batió por dos, o sea, el récord anterior, Sinners, que yo creo que corre el peligro de convertirse en una de esas películas que tienen muchísimas nominaciones y se llevan pocos, porque para mí la que se puede llevar más Oscars va a ser One Battle After Another“.

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