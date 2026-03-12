La Opinión Hoy: La Casa Blanca cree resistir el alza del petróleo por un tiempo

La Casa Blanca cree que puede soportar, al menos por ahora, el aumento reciente en los precios del petróleo sin que esto se convierta en una crisis política inmediata. Sin embargo, dentro de la administración del presidente Trump reconocen que ese margen podría ser limitado si los costos de la energía continúan subiendo en las próximas semanas.

De acuerdo con un reportaje publicado por Político, funcionarios y personas cercanas a la administración consideran que el repunte en el precio del crudo podría ser temporal. La evaluación interna es que el gobierno tiene cierto margen para manejar el impacto antes de que el tema se transforme en un problema político más amplio.

Una persona cercana a la Casa Blanca, citada por el medio bajo condición de anonimato, señaló que la administración cree que puede aguantar lo que sea necesario durante un periodo breve mientras el mercado se estabiliza.

Para algunos analistas, el verdadero riesgo es que el aumento de los precios coincida con otros factores negativos como una guerra prolongada o interrupciones en las rutas petroleras internacionales. Por ahora, la Casa Blanca mantiene la apuesta de que el mercado petrolero se estabilizará antes de que el impacto económico se transforme en un problema político mayor.

