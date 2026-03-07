La Opinión Hoy: Trump retira del puesto de secretaria de DHS a Kristi Noem

El presidente Donald Trump anunció que la secretaria de seguridad nacional, Christine Noem dejará su cargo a finales de este mes la noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de Truth Social, donde también adelantó quién será su reemplazo.

</p>

Según el mensaje publicado por Trump el elegido para asumir la dirección del departamento de seguridad nacional será el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien pasaría a liderar una de las agencias más importantes del gobierno federal.

Me complace anunciar que el respetado senador de los Estados Unidos, del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos a partir del 31 de marzo del 2026. Así lo escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Hasta el momento el presidente no ofreció más detalles sobre las razones detrás de la salida de Noem, pero sí señaló que nos ha servido bien y que asumirá un nuevo rol llamado, Enviada para el escudo de las Américas, puesto que según el presidente liderará nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental.

La relación entre Donald Trump y Kristi Noem comenzó a deteriorarse después de que ella revelara durante una audiencia en el Congreso detalles de una costosa campaña publicitaria del gobierno sobre inmigración.

Pantallas

Rafael Cores nos compartió sus recomendaciones de películas, series y documentales en Pantallas. B

“La Novia de Frankenstein ha aparecido en menos de 20 películas y nunca se le ha dado vida propia, nunca ha tenido un papel completo, digamos, un personaje con identidad, bueno, pues aquí Maggie Gyllenhaal escribe y dirige The Bride y es la novia y es la novia de Frankenstein. Es una película superinesante, para mí puede que sea una de las películas de este año 2026. Tenemos a un elenco excepcional, los papeles protagonistas, Jessie Buckley, que hace de la novia de Frankenstein, que es una actriz que está super de moda porque lo más probable es que gane el Óscar a mejor actriz dentro de dos semanas por su papel en Hamnet”, dijo Cores.

Agregó que “también tenemos a un ganador del Óscar, a Christian Bale, en el papel del monstruo de Frankenstein. La historia nos sitúa en el Chicago de los años 30 e con ese, digamos, en esa época de la mafia y tenemos al personaje Frankenstein, que se siente muy solitario y acude a la Dra. Euphronious, una científica innovadora que interpreta a Annette Bening y le pide que por favor le cree una compañera. Lo que hacen Frankenstein y la doctora es que se van al cementerio y de ahí desentierran el cadáver de una joven que acaba de ser asesinada”.

Seguir leyendo: