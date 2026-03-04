La Opinión Hoy: Pete Hegseth aseguró que ya “hay un nuevo régimen” en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró de manera retórica y sin mayor sustento que la operación militar contra Irán ha provocado un cambio de régimen y además defendió que el conflicto no es interminable, aunque advirtió que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses.

En la primera conferencia de prensa de la administración desde el inicio de la operación Furia épica, Hegseth compareció junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en medio de crecientes preocupaciones sobre una escalada regional tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel.

“El régimen ha cambiado y el mundo es mejor por esto”, así insistió Hegseth. También sostuvo que la ofensiva iniciada el sábado y que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el Ayatola Jameneí, representa un punto de inflexión histórico.

Hegseth rechazó comparaciones con la guerra de Irak y defendió que el conflicto tendrá límites definidos. “Esto no es Irak, esto no es interminable, esto es todo lo contrario”, así lo subrayó.

Afirmó que Washington intentó una salida diplomática y acusó a Terán de dilatar las negociaciones para ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles. Según el secretario de Defensa, durante 47 años Irán ha librado una guerra salvaje y unilateral contra los Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca por su parte, Trump estimó que la misión podría durar de cuatro a cinco semanas, aunque advirtió que Estados Unidos tiene la capacidad de ir mucho más allá de eso. Además, no descartó el envío de tropas terrestres si eras necesarias. No me tiemblan las piernas con respecto a tropas sobre el terreno. Así lo dijo Donald Trump en una entrevista.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión para compartirnos las mejores recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana empezamos muy románticos y lo digo porque quiero comentar el disco de Bruno Mars, un artista que si bien es cierto no canta en español, pero es un poco parte de nuestra cultura porque como sabemos tiene raíces puertorriqueñas, ya que su padre es puertorriqueño y es un artista que sea latino o no vale mucho destacar porque tiene una calidad tremenda y nos estuvo mucho tiempo esperando por un álbum en solitario, específicamente 10 años que no grababa en solitario, ya que la última vez que grabó un álbum completo que se llamó An Evening with Silk Sonic“, dijo Pérez.

Agregó que ” este se llama Simplemente The Romantic, que incluye nueve temas, un álbum corto. Él nos tiene acostumbrado a que sus álbumes generalmente tienen 9 o 10 canciones. Generalmente no son álbumes tan largo y este disco, como su nombre lo indica, por supuesto, está muy dedicado al amor. Y si bien es cierto el tema del romance se destaca, hay algo que también ha dado mucho de qué hablar y es que el tema que él utilizó para el lanzamiento hace un par de días se llama Risk All o arriesgarlo todo en español y resulta que es una serenata muy suave, una canción muy romántica a ritmo de bolero con mariachi, es decir, dos ritmos muy latinos. Evidentemente el bolero que según los historiadores de la música se originó en Cuba y luego se apoderó del continente y por supuesto la música mariachi que identifica a México”.

Seguir leyendo: