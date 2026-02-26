La Opinión Hoy: Sheinbaum asegura que no hay “ningún riesgo” para el Mundial en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay ningún riesgo para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, que es una de las sedes del país en el próximo mundial de fútbol y que ha sido epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, considerado el capo narcotraficante más peligroso del mundo.

El lunes se registraron bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar de Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

México acogerá el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, que albergará cinco partidos, también se tienen programados cuatro encuentros en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey.

Asimismo, la mandataria negó que este operativo contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación signifique un cambio en su estrategia de seguridad que es la misma y se resume en atención a las causas y cero impunidades.

El Mencho de 59 años era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses con una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera su captura.

Embajada de EE. UU. confirma normalización de operaciones en México.

La embajada de Estados Unidos en México emitió ayer un comunicado para dar a conocer que la situación en el estado de Jalisco está volviendo a la normalidad. Luego de los hechos violentos del pasado domingo, cuando se registraron diversos bloqueos e incendios de vehículos y comercios, el transporte público y los negocios están volviendo a la normalidad y ya no se insta los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en casa.

Los horarios de vuelos se han normalizado en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para hoy”, señala el comunicado difundido en redes sociales. Ambos aeropuertos son seguros y cuentan con servicios. Si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense”, agregó la representación diplomática.

Sin embargo, también se especifica que el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana está sujeto a toque de queda durante la noche. Por último, la embajada dio una serie de recomendaciones como consultar con la aerolínea correspondiente para confirmar el estado y el horario de sus vuelos. Estar atentos a los medios locales para obtener actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades.

Fue el 22 de febrero cuando la embajada emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante la ola de violencia registrada en varias regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

