La Opinión Hoy: Matan en México a “El Mencho”, líder del CJNG

Las noticias que seguramente serán de lo más importante en el año en cuanto a crimen organizado en México y en los Estados Unidos y es que autoridades mexicanas abatieron en un operativo a Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el capo más buscado por autoridades en México y Estados Unidos. La muerte de Nemesio Ceguera se dio tras el operativo de fuerzas federales realizado en Tapalpa, a 130 km al sur de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

El capo más buscado del país falleció mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Tras varias horas de operativo y narco bloqueos, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó a través de un comunicado la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con otros integrantes de la misma organización. Además, se informó que durante el operativo se contó con información del gobierno de Estados Unidos dentro de los trabajos de coordinación y cooperación bilateral, además de que tres elementos federales resultaron heridos y trasladados a la Ciudad de México para su inmediata atención.

Tras el operativo, integrantes del crimen organizado realizaron bloqueos con vehículos incendiados en varias vías de estados como el propio Jalisco, el estado de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y también Tamaulipas.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era el máximo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más violentas y extendidas en México y que a principios del año pasado fue designada por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista.

Las autoridades estadounidenses otorgaban una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera su paradero.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez, periodista de la opinión, conversaron sobre que los latinos están en busca de un gobernador en California.

“Hablamos de la contienda para gobernador de California que tendremos este año, el 2 de junio, la elección primaria de es una elección abierta donde todos los competidores que este año que esta que en esta elección son muchos, van a aquellos que tengan el mayor número de votos son los que van a la ronda final en noviembre cuando sea la elección general”, dijo Araceli Martínez.

Agregó que “hemos estado viendo por el lado demócrata muchísimos que están tratando de reemplazar al gobernador Newsom y lo que nos ha llamado la atención ver al congresista Eric Swalwell, que desde que anunció que él iba a entrar a la contienda en noviembre, pues rápidamente entró y se colocó al tope de las encuestas, lo cual nos parece un poco extraño porque él realmente no es muy conocido fuera del primer círculo demócrata, no es conocido por la comunidad latina. Entonces no sabemos a quién le estén haciendo esas encuestas y a lo mejor solo zona se les hace a los que son los demócratas más intensos, más devotos. Entonces sí resulta un poco como que causa extrañeza que un político que nadie le quita sus sus cualidades, sus atributos”.

