La Opinión Hoy: Sheinbaum rechaza invitación para participar en la Junta de Paz por Gaza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que rechazó la invitación de acudir a la Junta de Paz por Gaza, convocada por su homólogo estadounidense Donald Trump, debido a que en esta reunión no se reconoció a Palestina como estado independiente.

“Ya enviamos el comunicado, se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, pues es importante la participación de ambos estados, no, de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador, pero esa fue la respuesta que dimos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria mexicana insistió en que México tendrá participación en esta reunión solo como observadores y su representante será Héctor Vasconcelos, quien es el actual embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

La junta de paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

“El 19 de febrero de 2026 me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington D. C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5,000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza“, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, tras crear la junta de paz.

Liga MX: Chivas es superlíder y le sigue Cruz Azul

Aunque parezca extraño, las Chivas del Guadalajara confirmaron su gran momento en el Clausura 2026 de la Liga MX al derrotar al América en el clásico el pasado fin de semana y mantenerse como líderes absolutos del torneo al concluir la sexta jornada, es decir, una tercera parte del campeonato. Con seis triunfos en seis partidos, las Chivas suben 18 puntos, y dominan la tabla con autoridad.

El fin de semana, el delantero mexicano Revelación, Armando el Hormiga González, marcó su quinto tanto del campeonato para así asegurar la cima para su equipo y también mantenerse a un gol del líder de goleo, João Pedro, el delantero portugués del Atlético de San Luis.

El equipo dirigido por Gabriel Milito, magníficamente dirigido por Gabriel Milito, lleva ventaja por cinco unidades a su más cercano perseguidor, el Cruz Azul, que llegó a 13 puntos tras su victoria dominical ante Tigres y que enfrentará el próximo fin de semana en un auténtico partidazo.

La solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves en el arranque perfecto del Guadalajara, que sueña con conquistar el título del fútbol mexicano luego de 9 años. El equipo rojiblanco mantiene un paso perfecto y se consolida como uno de los principales candidatos al título.

