La Opinión Hoy: ¿Qué es la Ley SAVE que Trump defiende?

Republicanos, liderados por Mike Johnson del estado de Luisiana, buscan aprobar la ley SAVE America esta semana, lo cual endurecería el registro de votantes para el 2026, afectando a millones de personas.

</p>

En abril de 2025, los republicanos lograron el respaldo de varios demócratas como Jared Golden (Maine), Marie Gluesenkamp Perez (Washington), Henry Cuellar (Texas) y Ed Case (Hawai) para aprobar el primer proyecto de ley SAVE que ahora llega con ajustes.

La ley para la protección de la elegibilidad del votante estadounidense, como se le conoce a esta ley, podría silenciar a millones de votantes al crear nuevas barreras para el registro electoral, solicitando documentos que al menos 21 millones de personas no poseen.

Expertos en leyes electorales indican que las personas de color, las personas casadas que han cambiado de nombre, así como los jóvenes y los adultos mayores, tienen más posibilidades de tener dificultades para acceder a un pasaporte estadounidense o a un certificado de nacimiento. Actualmente, las personas pueden registrarse a votar únicamente con una licencia de conducir.

El Center for American Progress señaló, por ejemplo, que el 84% de las mujeres que se casan cambian de apellido, lo que significa que hasta 69 millones de mujeres estadounidenses carecen de un certificado de nacimiento con su nombre legal. Este nuevo proyecto de ley, SAVE, está en proceso de debate y votación en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión, nos dió a conocer sus recomendaciones musicales en Dale Play.

“No los han dado oficialmente, pero ya se está hablando de 142 millones, es decir, la cifra récord, porque hasta ahora el show más visto había sido el de Kendrick Lamar el año pasado, muy recién con 133,000. Entonces, estamos hablando de casi 9 o 10 millones más del número récord. Así que, de nuevo, estás en lo correcto. El mundo entero vio a Bad Bunny”, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “la verdad, que pudiésemos pasar media hora hablando de todo el significado de muchos o de los detalles de muchos de los detalles que tuvo el show. Se rumoró que el niño que le había dado el grammy había sido Liam Cornejo, que fue uno de los niños que recientemente hizo mucha noticia porque fue arrestado por ICE, pero se supo que no. Él quiso más bien representarse a él mismo de niño, soñando con ser famoso y por supuesto, el hecho de haberlo logrado. Vimos allí un negocio de los Ángeles que es una taquería de verdad que los invitó a participar. Por supuesto, sabemos ya que el matrimonio que tomó lugar allí en el show también fue un matrimonio real, que la pareja lo había invitado a él a ser parte de su matrimonio y él dijo saben qué mejor vénganse ustedes para acá para el Super Bowl y los casó o los casaron allí en pleno evento en vivo”.

Seguir leyendo: