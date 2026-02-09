La Opinión Hoy: Seahawks y Bad Bunny, los campeones del Superbowl LX

En La Opinión Hoy estuvimos en la sede del Super Bowl en Santa Clara, California, Estadio Levi’s, donde terminó el Super Bowl y los Seahawks de Seattle se coronan campeones de la NFL frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estuvo Ricardo López Juárez, editor de deportes.

</p>

“Una noche memorable en la que se cantó español en el show más visto en todo el mundo y esta vez más visto que nunca antes por la presencia de Bad Bunny y no decepcionó, nos dio un gran espectáculo lleno de color, lleno de buena música, lleno de sentimiento y de orgullo latino”, dijo Ricardo López Juárez.

Es importante que esta fiesta, durante todos los años que se ha llevado, representa una fiesta nacional para los Estados Unidos. Es muy significativo que hoy haya sido particularmente una fiesta latina también.

“Cualquier aficionado de cualquier idioma o de cualquier cultura o background pudo haber disfrutado el show, porque fue un show muy visualmente atractivo, artísticamente muy entretenido, de muy buen nivel, la música de muy buena calidad; la verdad fue muy atractivo el espectáculo de medio tiempo, más allá de que le entiendas o no. Ahora bien, en estos tiempos tan difíciles para los inmigrantes y sobre todo los latinos, el hecho de que un latino esté allí abajo al medio tiempo y ofrezca este show que todo el mundo vio y del que todo el mundo está comentando, es una cosa muy importante porque, además, un mensaje muy positivo, un mensaje no de crítica, no destructivo, fue no divisorio, fue un mensaje de unión, de que todos estamos juntos en este país”, agregó Ricardo López Juárez.

Un mensaje impresionante y la verdad, dejó muy buen sabor de boca a todos los presentes. En la parte del fútbol, pues realmente vimos a dos equipos que se caracterizan por ser muy defensivos y a lo largo del partido, esa fue la característica hasta que los halcones marinos Seattle lograron imponer su mayor poderío, sobre todo en la parte de la línea defensiva, y eso se reflejó en el marcador. Fue una victoria contundente.

