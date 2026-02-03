La Opinión Hoy: Trump amenaza con denunciar al presentador Trevor Noah

El presidente Donald Trump amenazó con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein. “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador”, así lo ha dicho en la red social Truth Social.

</p>

Durante la gala, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton, así lo dijo en referencia a Groenlandia.

Los Grammy, entregados en Los Ángeles el domingo han sido escenarios de protesta contra el presidente y sus políticas migratorias por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth Social que los premios son lo peor.

“Noah”, continúa, Trump “quien quiera que sea es casi tan malo como Jimmy Kimm en los premios de la academia de más bajo nivel de audiencia”.

Trump dice que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Epstein, pero él nunca ha estado en ese lugar. “Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca habían acusado de estar allí al presidente, ni siquiera por los medios de comunicación falsos”, así lo aseguró.

Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación con el pederasta y millonario Jeffre Epstein, al que se relaciona con los famosos de Mundo del espectáculo, empresarios, deportistas y, por supuesto, políticos, entre ellos Donald Trump y Bill Clinton.

Dale Play

Sobre la música en La Opinión Hoy contamos como cada semana con Dale Play con Liseth Pérez, quien es editora de entretenimiento y estilo de vida de El diario de Nueva York y de la opinión.

“El personaje protagónico de esta semana a nivel de música y a nivel deportivo también de una forma u otra es Bad Bunny, comenzando con que el pasado domingo, hizo historia en los Grammy al ser el primer artista latino en recibir el álbum del año con un disco en español. Si bien es cierto, hay otros artistas latinos que han recibido premios, como por ejemplo Carlos Santana hace ya muchos años. Es la primera vez que un artista solista latino recibe esta esté importante premio, el más grande de la noche de por sí, con un disco en español que como sabemos fue el muy alabado y premiado De Vi Tirar Más Fotos. El artista bórico, además se hizo con dos premios extras, de los cinco a los que estaba nominado”, dijo Liseth Pérez.

