La Opinión Hoy: Sheinbaum asegura avances en negociaciones entre México y EE.UU.

Después de sostener una conversación telefónica de 40 minutos con el presidente Trump, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que la relación comercial con los Estados Unidos continúa avanzando.

</p>

“Bien, muy bien. Fue una llamada cordial, amable y duró como 40 minutos más o menos y hablamos de varios temas. Ayer, como saben, estuvo el secretario de economía con el secretario de comercio y con el embajador Greer, para seguir hablando del tema del tratado comercial y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial, sobre temas de seguridad. Los dos coincidimos que vamos muy bien y sobre el tema comercial hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando”, dijo Claudia Sheinbaum.

La llamada de este jueves es la segunda sostenida por ambos presidentes en lo que va del mes. Incluso debido a ella se retrasó hora y media su habitual conferencia que da todas las mañanas desde Palacio Nacional.

Con respecto a posibles modificaciones en el acuerdo comercial establecido entre ambos países, la presidenta reconoció que algunos funcionarios estadounidenses desean aumentar las reglas de origen en temas ajenos a la industria automotriz, pero hasta el momento no existe ningún avance al respecto.

Cuestionada también sobre la agenda de seguridad que tanta preocupación le ha generado a Donald Trump, especialmente el tema de la estrategia para enfrentar a los cárteles de la droga que operan en México y sobre el blindaje de la frontera norte para evitar el cruce de inmigrantes, así como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Sheinbaum refirió que un equipo de funcionarios mexicanos les expuso a representantes estadounidenses sus planes de trabajo, lo cual al parecer tiene muy satisfecho al presidente Trump.

Pantallas

Tenemos las mejores recomendaciones en estrenos para cine, series y documentales con Rafael Cores, quien además la semana pasada nos prometió platicarnos sobre lo más relevante que ha sucedido en el festival de Sundance.

“Estuve allá unos días en Park City, en Uta, último año que se celebra allí el festival y vi un montón de películas. No voy a hablar de todas, pero voy a citar por lo menos las que más me gustaron, que son tres películas y dos documentales. Las tres películas que destacaría, la que más me divirtió y quizá la que más me gustó fue The Invite, que es una película dirigida por Olivia Wilde, que además es una de las cuatro protagonistas. Sucede toda la película en un apartamento, son dos parejas, la pareja que vive en el apartamento y el matrimonio, a dos matrimonios y el que vive en el piso de arriba, que bajan a pues nada como a pasar la tarde, la noche y se genera una situación superdivertida entre Olivia Wilde, Edward Norton, Penélope Cruz y Seth Rogen”, explicó Rafael Cores.

Seguir leyendo: