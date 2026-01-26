La Opinión Hoy: Minneapolis rinde homenaje a Alex Pretti, asesinado por agentes federales

Cientos de residentes de Minneapolis se enfrentaron al intenso frío para rendir homenaje a Alex Pretti, el hombre de 37 años que murió tras recibir disparos de agentes federales durante las recientes redadas migratorias en la ciudad.

</p>

A pesar del clima bajo cero, vecinos de Minneapolis y de la vecina Saint Paul se congregaron el sábado en marchas y vigilias al aire libre. Uno de los eventos más significativos terminó cerca del cruce de la avenida Nicollet con la calle 26, el lugar donde Pretti fue asesinado por agentes de ICE.

Durante la concentración, los asistentes llevaron velas y pancartas en señal de solidaridad, mientras la zona estaba custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por la Guardia Nacional de Minnesota y policías locales.

Imágenes y videos difundidos en redes muestran que Pretti se encontraba entre manifestantes cuando fue rodeado por agentes federales y posteriormente recibió disparos mientras estaba en el suelo.

Aunque las autoridades afirmaron que portaba un arma, las grabaciones no muestran que la haya utilizado.

Las operaciones federales en Minneapolis implican un despliegue masivo de agentes de inmigración muy superior a la fuerza policía local y fueron ordenadas por el gobierno de Donald Trump a principios de enero como parte de su ofensiva contra el narcotráfico y la inmigración irregular.

Durante las manifestaciones en protesta por la muerte de Alex Pretti, las fuerzas policiales junto con la Guardia Nacional de Minnesota establecieron un perímetro de varios bloques alrededor de la zona del incidente, restringiendo el tránsito y garantizando la seguridad de los participantes en las vigilias.

Según imágenes compartidas en redes sociales, Pretty intentó mediar entre los agentes y los manifestantes antes de ser abatido. Los videos muestran como varios oficiales forcejearon con él y dispararon mientras estaba en el suelo, aunque en las grabaciones no se aprecia que el enfermero utilizara un arma.

Pretti murió tras tratar de interponerse entre los agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones. En un momento dado, varios agentes rodearon al hombre y forcejearon con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando estaba en el suelo.

Según han mostrado numerosos videos del suceso volcados en internet, el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores. Y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, ha acusado al hombre de terrorismo doméstico y aseguró que la víctima atacó a los agentes con la intención de causar daño y que estaba blandiendo el arma.

Sin embargo, en ninguno de los videos del incidente se ha podido ver a Pretti echando mano de un arma. La muerte del enfermero ha supuesto el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Minneapolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renée Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las redadas a gran escala en Minneapolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

