La Opinión Hoy: Avanza en el Senado una resolución para impedirle a Trump utilizar al ejército en Venezuela

Durante una votación celebrada en el Senado, cinco miembros del partido republicano sufragaron para impulsar una resolución bipartidista sobre la Ley de Poderes de Guerra, la cual le impediría al presidente Donald Trump desplazar a la fuerza militar estadounidense a Venezuela.

</p>

Liderados por Rand Paul, senador por Kentucky, en quien se le atribuye encabezar la medida bipartidista, Elizabeth Ann Murkowski, senadora por Alaska; Susan Collins, congresista por Maine; y Josh Hawley, senador por Missouri; y Todd Young, congresista por Indiana, todos ellos votaron para aprobar la resolución.

Al final la votación fue de 52 en contra de 47 y se produjo, pese a la solicitud de los líderes republicanos, de erradicar la resolución y preservar la autoridad del jefe de la nación. El mes pasado dos resoluciones similares habían fracasado en el Senado.

A pesar de ello, el esfuerzo de quienes respaldaron la resolución para bloquear el uso de la fuerza militar dentro o contra Venezuela sin autorización del Congreso implica un avance para quienes pretenden limitar la autoridad del presidente con respecto al empleo de la fuerza militar.

Los opositores de Trump están tratando de unir esfuerzos para desechar la estrategia el conservador de desplegar tropas estadounidenses en Venezuela bajo el argumento de mantener el orden, esto ante la detención de Nicolás Maduro ocurrida el pasado día sábado.

Gavin Newsom asegura que California es un modelo a seguir y arremete en contra de Donald Trump

Luego de 8 años de gobernar al estado dorado, el demócrata Gavin Newsom aseguró haber implementado políticas que han combatido la indigencia y los altos costos de la atención médica, las cuales podrían servirles como modelo a otros estados.

“Cada año los declinantes, los expertos y los críticos que sufren el síndrome de trastorno de California observan este estado e intentan desestimar nuestro progreso, pero sabemos la verdad, el éxito de California no es casualidad, es intencional“, expuso durante su primer discurso presencial efectuado ante los legisladores desde 2022.

También por primera ocasión, a lo largo de su mandato, Newsom presumió la disminución en la cantidad de personas afectadas por la falta de un techo y que terminan convirtiéndose en indigentes, la cual disminuyó 9% con respecto a los últimos 6 años. Sin embargo, no ofreció datos concretos sobre el número de personas que continúan haciendo de las calles su morada.

Recientemente, el presidente Donald Trump le advirtió al gobernador de California sobre una investigación para demostrar que ha incurrido en presuntos fraudes. Al respecto, el demócrata, a quien se le proyecta como un posible aspirante a la presidencia en 2028, le reprochó por ayudar a los ricos que apoyaron su campaña, regando a un segundo plano la necesidad de una población agobiada por los elevados precios generados por su administración.

“En California no nos quedamos callados, no nos atrincheramos, no nos retiramos, somos un faro”, subrayó.

En medio de aplausos, Newsom destacó que su administración avanzó en cuanto ha asequibilidad en de la vivienda, ampliación de la cobertura sanitaria, insulina más barata, educación preescolar universal, eliminación de los combustibles fósiles y un mayor uso de energía limpia.

Sobre sus retos pendientes en la recta final de su administración, mencionó que se enfocará en frenar a los grandes inversores que compran viviendas, obligando a los potenciales compradores a competir. Lo controversial de este punto es que Donald Trump anunció previamente una estrategia similar, pero para desarrollar a nivel federal.

Aunque California arrancó el año con un déficit estimado de $18 mil millones, el cual continúa amenazado por recortes federales, Newsom refiere ingresos estimados en $42 mil millones de dólares, este producto de las ganancias producidas en los mercados de valores.

Asimismo, el gobernador de California anticipó que se avecina un año presupuestario difícil, pero respaldado por un fondo general de $248.3 mil millones de dólares e incluye ingresos de $42.3 mil millones de dólares superiores a los previstos el año pasado. Minutos después del discurso emitido por el demócrata, Corrin Rankin, presidenta del Partido Republicano en California, publicó un comunicado donde lo tachó de fantasioso.

“El gobernador Newsom les dijo a los californianos que la falta de vivienda ha disminuido. La delincuencia está en mínimos históricos, las escuelas están mejorando y Los Ángeles está recuperando tras los incendios de Palisades. El gobernador Newsom pintó una imagen de California que solo existía en su imaginación”, indica el texto.

Seguir leyendo: