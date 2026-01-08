La Opinión Hoy: Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacional tras tiroteo fatal de ICE

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte este miércoles de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE, por sus siglas en inglés. Walz dijo que el estado no necesita más ayuda del gobierno federal después del fatal suceso de esta mañana en el sur de Minneapolis.

</p>

“Donald Trump y Christine Noem ya han hecho suficiente“, así lo dijo Walz en una conferencia de prensa horas después del tiroteo. El incidente ocurrió en la intersección de la calle 34 este y la avenida Portland, lo que provocó un tenso enfrentamiento entre las fuerzas del orden federal y local y los manifestantes.

Las autoridades de Minneapolis informaron que la víctima es una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, de tal manera, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se activó en respuesta al incidente y Walz se emitió una orden de advertencia para preparar a la Guardia Nacional del Estado.

Walz anunció las medidas para estar listos y así afrontar la agitación civil al recordar el verano del 2020, cuando en plena pandemia hubo fuertes protestas masivas contra la brutalidad policiaca tras la muerte a manos de la policía de George Floyd, esto también ocurrido en Minneapolis.

A pesar del enojo, el gobernador urgió a los manifestantes a protestar de manera pacífica y no morder el anzuelo del gobierno federal. El funcionario no aclaró bajo qué escenario actuaría la Guardia Nacional o la patrulla estatal, pero eso sí prometió que estos elementos estarían ahí para proteger a la población y sus derechos constitucionales.

