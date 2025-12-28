La Opinión Hoy: Vladímir Putin envía carta a Nicolás Maduro y reafirma alianza frente a presiones de EE. UU.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación navideña a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a través de una carta en donde reafirmó la alianza estratégica entre Moscú y Caracas, y expresó su respaldo ante lo que calificó como presiones externas sin precedentes.

La misiva, difundida por autoridades venezolanas y medios oficiales, subraya el fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante 2025 y el compromiso de cooperación en múltiples ámbitos.

En la carta, Putin destacó que el año que concluye ha sido bastante exitoso para los vínculos entre ambos países, especialmente tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación, un acuerdo que, según el mandatario ruso, creó las condiciones para un incremento cualitativo y constructivo de la interacción política, económica y diplomática.

El mensaje fue enviado desde Moscú y estuvo dirigido de manera directa al líder venezolano, a quien Putin se refirió como querido Nicolás.

El presidente ruso también aprovechó la ocasión para reiterar la solidaridad inalterable de su gobierno con el pueblo venezolano, al que dijo acompañar frente a las presiones y amenazas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El contenido de la carta fue difundido por el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, a través de sus redes sociales, donde resaltó el tono de apoyo político que Moscú mantiene hacia Caracas.

El respaldo ruso llega en un contexto de tensiones internacionales y de críticas recurrentes desde Washington hacia el gobierno venezolano, situación que ha llevado a ambos países a estrechar su cooperación como un gesto de desafío a las sanciones y presiones externas.

Putin subrayó que el tratado firmado este año marca un hito en la relación bilateral al sentar las bases para profundizar la cooperación en sectores clave como energía, comercio, defensa y diplomacia. Analistas consideran que este acercamiento refuerza la posición de Venezuela en el escenario internacional y consolida Rusia como uno de sus principales aliados estratégicos.

