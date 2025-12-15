La Opinión Hoy: Toluca es bicampeón de la Liga MX

La final del fútbol mexicano realmente estuvo a la altura de las circunstancias con los dos mejores equipos del torneo y terminó con una dramática coronación en penales de los Diablos Rojos del Toluca, que ahora son los bicampeones del fútbol mexicano.

</p>

En una de las mejores finales que se recuerden, los Tigres se fueron al frente con gol de Fernando Gorriarán. El minuto 14 los Diablos emparejaron antes de terminar el primer tiempo por conducto de Liño y empataron el global gracias a una gran anotación de Paulinho. Recordemos tricampeón de goleo del fútbol mexicano, quien salió lesionado antes de terminar el tiempo regular.

No fueron suficientes 30 minutos de tiempo suplementario para definir al nuevo monarca en la Bombonera y hubo que hacerlo desde el fatídico manchón penal. Desde ahí el drama solo se incrementó, teniendo que definirse todo en la muerte súbita. Y tras la vuelta entera de ambos planteles y en un final verdaderamente de película, Alexis Vega anotó el penal del título para los Diablos de Antonio Mohamed, que se coronan como bicampeones del fútbol mexicano. Y por primera vez el turco logra esta hazaña.

Con este título, el Toluca iguala a las Chivas del Guadalajara como el segundo máximo triunfador en la liga mexicana con 12 campeonatos. Felicidades al nuevo campeón o mejor dicho al bicampeón.

Ronda Política

Es momento de la ronda política, Araceli Martínez es quien no trajo cada semana, periodista de La Opinión, nos habló sobre una tendencia de un gobernador.

“En esta Ronda Política hablamos de un nuevo candidato que se ha sumado a la ya atiborrada lista de aspirantes a gobernar California a partir de enero del 2027 y el año que entra son las elecciones. Tenemos a bastante: entre ellos tres latinos, pero ahora un congresista demócrata, muy liberal, muy de izquierda, Eric Swalwell, que a decidido entrar a la contienda. Lo que llama la atención es que las últimas encuestas que se han realizado, particularmente la encuesta de Emerson, lo coloca en la delantera, no sobrepasando incluso a Katie Porter, la congresista que había estado siempre liderando las encuestas por el lado demócrata, pero ahora entra este congresista y se coloca por encima de Porter”.

