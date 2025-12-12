La Opinión Hoy: Exigen a Trump el video del ataque que dejó 87 muertos

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta complicaciones legales y sobre todo políticas por los ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, en los que han perdido la vida 87 personas.

</p>

Por un lado, congresistas, demócratas y republicanos están exigiendo a la administración Trump dar a conocer el video sin editar del segundo ataque contra una embarcación en septiembre, luego de revelaciones de que el secretario de defensa, Pete Hegseth habría ordenado matar a todos los tripulantes.

Legisladores estadounidenses han instado a la publicación de este video donde aparece un ataque a un buque en el Caribe en medio del creciente escrutinio sobre la legalidad de la campaña militarizada antidrogas de Washington.

Los ataques en el Caribe y luego en el Pacífico comenzaron el 2 de septiembre justo con el bombardeo, cuyo video adicional se busca hacer público. En total van 22 ataques con 87 civiles muertos.

La demanda de organizaciones civiles enfoca a un dictamen legal de OLC sobre las operaciones militares lideradas por la administración Trump, ya que presuntamente advierten sobre la ilegalidad de estas acciones.

Las organizaciones demandantes también señalan que Estados Unidos no puede justificar de ninguna manera los ataques por estar en guerra con organizaciones criminales que trafican droga, ya que el país solamente podría declarar la guerra a otro estado según el derecho internacional.

