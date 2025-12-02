La Opinión Hoy: El hijo del “Chapo” concretó su nuevo estatus judicial al declararse culpable

Joaquín Guzmán López siguió los pasos de su hermano Ovidio Guzmán López, ambos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, declarándose culpable de delitos de narcotráfico, lo que le permitirá evitar un juicio bajo un acuerdo con fiscales federales.

</p>

Entre las acusaciones que enfrenta se encuentran tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego y producción, distribución y tráfico de fentanilo. Sin embargo, el miembro de los chapitos se declaró culpable de dos cargos de tráfico de drogas y también de liderar una empresa criminal en forma continua.

El abogado del güero es Jeffrey Lichtman, el mismo de su hermano Ovidio Guzmán López, quien lideró las negociaciones con fiscales.

No queda demasiado claro cuál será la colaboración del Güero con fiscales, pero ha estado bajo la lupa pública al ser señalado por ayudar a autoridades estadounidenses a detener ni más ni menos que a Ismael el Mayo Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa. En la audiencia, Joaquín Guzmán López reconoció que con engaños trasladó a Zambada a los Estados Unidos.

Ambos fueron arrestados en el Paso, Texas, luego de que una avioneta privada los llevara desde Sinaloa. El Mayo se declaró culpable el pasado 25 de agosto en la corte de distrito este de Nueva York.

La opinión cuestionó a la fiscal general Pamela Bondi sobre cómo Zambada fue trasladado a Estados Unidos, pero ella no quiso ofrecer detalles.

