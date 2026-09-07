Mató a su novia y a sus hijos en Nevada porque ella le dijo que su ex era “mejor en la cama”

Un hombre de Nevada está acusado de matar a tiros a su novia y a los dos hijos de ella después de una discusión por una supuesta infidelidad. Según la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), Juan Orona, de 29 años, dijo a los investigadores que “se desmayó” después de que Nohani Flores-Osuna, de 41, le confesara que mantenía relaciones sexuales con su exnovio y que este era “mejor en la cama”.

Flores-Osuna y sus hijos, Maiya Deleon Flores, de 16 años, y Noah Morales Flores, de 7, murieron por disparos el 1 de septiembre dentro de un apartamento en la cuadra 5100 de O’Bannon Drive, en Las Vegas.

Orona enfrenta tres cargos de asesinato con un arma mortal y otro por disparar un arma dentro de una estructura ocupada.

El propio acusado avisó a la policía

Alrededor de las 7:10 p. m., Orona llamó a la policía y comunicó que había disparado contra su novia y los dos menores, de acuerdo con un comunicado de la LVMPD incluido en el informe de arresto.

El hombre dijo que se encontraba en la comandancia del área sureste y que quería entregarse. También proporcionó la dirección del apartamento donde habían ocurrido los disparos.

Los investigadores encontraron posteriormente 10 casquillos de calibre 9 milímetros en el lugar.

Orona fue detenido y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

El informe de arresto señala que Orona comenzó a sospechar de su novia después de observar su vehículo en el mismo lugar donde estaba el automóvil de su exnovio.

Más tarde, la confrontó en el apartamento donde se estaba quedando.

La pareja llevaba entre tres y seis meses de relación, según los investigadores. El acusado también había ayudado a Flores-Osuna a conseguir la vivienda y pagaba el alquiler.

Durante la discusión, Orona preguntó a su novia por una posible relación con su exnovio, identificado como Henry. Según el informe, ella confirmó que había mantenido relaciones sexuales con él y afirmó que era mejor que Orona en la intimidad.

El acusado habría dicho entonces que “se desmayó”.

Aseguró que no recuerda cómo ocurrieron los disparos

Cuando los investigadores le preguntaron qué ocurrió después de la discusión, Orona afirmó que tenía pocos recuerdos de lo sucedido.

Según su declaración, recuperó la conciencia mientras sostenía su pistola Glock de 9 mm en el baño.

El hombre no negó haber disparado cuando los detectives le preguntaron directamente si había sido responsable de las muertes, pero aseguró que no podía recordar cómo se desarrolló el episodio.

También dijo recordar que Flores-Osuna y los menores estaban gritándole o acercándose a él durante el supuesto momento en que perdió el conocimiento, aunque no pudo explicar qué ocurrió después.

La versión de Orona forma parte del informe policial y será examinada junto con el resto de las evidencias durante el proceso judicial.

La pistola, según el acusado, era para protegerse

Orona dijo a los investigadores que mantenía el arma en el apartamento para protegerse en caso de que el exnovio de Flores-Osuna apareciera y tratara de hacerle daño.

La policía recuperó evidencia relacionada con el arma en la escena y contabilizó 10 casquillos de munición de 9 mm.

El informe también señala que Orona habría hablado con familiares después del incidente y les habría dicho que perdió el control durante la confrontación con Flores-Osuna.

Las autoridades no han informado de que alguna de las víctimas estuviera armada.

Enfrenta cuatro cargos y permanece detenido

La fiscalía acusa a Orona de tres cargos de asesinato con un arma mortal y de disparar un arma de fuego dentro de una estructura ocupada.

El sospechoso permanece detenido sin derecho a fianza.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de una explicación adicional sobre el supuesto episodio de pérdida de memoria alegado por Orona ni han establecido públicamente si existía algún otro motivo detrás del ataque.

Las acusaciones contra el hombre deberán ser resueltas en los tribunales mientras continúa la investigación de la Policía Metropolitana de Las Vegas.

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