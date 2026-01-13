La Opinión Hoy: México podría ser la clave para evitar el colapso cubano

La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado. “Cuba está lista para caer”, así lo declaró el presidente Donald Trump solo un día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas y se llevaran a Maduro y a su esposa Cilia Flores para juzgarlos en Nueva York.

</p>

Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y si este se corta quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar. “No llegará más dinero o petróleo a Cuba, cero”, sentenció Trump este fin de semana.

Cuba necesita unos 110,000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40,000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior, en concreto de dos proveedores prácticamente exclusivos, Venezuela y México. La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.

“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y se confirmó, aunque ya lo sabíamos, que también de seguridad y militares a cambio del petróleo venezolano”, así lo indicó a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington D. C..

En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre del 2025, esto con un valor aproximado de $400 millones dólares.

El portal de noticias mexicano Proceso recoge que, en los 10 primeros meses de 2025, los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron en un 121% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite que será difícil, si no casi imposible, de sostener.

Dale Play

Por primera vez en este 2026 le dimos la bienvenida a Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de la opinión, quien como todos los martes nos acercó un poquito de los mejores estrenos musicales en Dale Play.

“Esta semana arrancamos con un cantante que yo siento que no para de estrenar temas y de estrenar discos y me refiero a Carín León, quien esta vez se juntó a otro artista de música mexicana que se llama Xavi, que dicen que es de estos intérpretes mexicanos de la nueva generación, que está dando mucho de qué hablar y nos entregan un tema que se llama La Morrita y lo diferente de este tema es que es a ritmo de guapango, que tú como mexicano seguramente conoces muy bien”, dijo Liseth Pérez.

Seguir leyendo: