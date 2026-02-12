La Opinión Hoy: Gobierno de Trump recortará $600 millones en fondos federales de salud pública a estados demócratas

La administración del presidente Donald Trump se prepara para retirar alrededor de $600 millones de dólares en fondos federales de salud pública a cuatro estados gobernados por demócratas. Una decisión que ha encendido alarmas entre autoridades estatales y organizaciones civiles por su impacto directo en programas sanitarios clave y comunidades vulnerables.

El recorte que será aplicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) afectará a California, Colorado, Illinois y Minnesota, según confirmaron funcionarios federales a medios nacionales.

La poda presupuestaria entrará en vigor de forma inmediata; una parte de los fondos se cancelará esta misma semana y el resto dejará de distribuirse la próxima. Esta decisión se suma a una reciente ofensiva de la Oficina de Gestión y Presupuesto que también ordenó la revocación de $943 millones de dólares destinados al Departamento de Transporte, en estas mismas jurisdicciones.

Los recursos estaban destinados a subvenciones canalizadas a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y ya habían sido aprobados previamente por el Congreso.

Un portavoz de HHS explicó que las subvenciones se eliminarán porque no reflejan las prioridades actuales de la agencia. Sin embargo, documentos oficiales revisados por este diario detallan que los fondos financiaban programas esenciales como la contratación de personal sanitario, la modernización de sistemas de datos, la gestión de epidemias y acciones para proteger a comunidades desfavorecidas.

Entre los programas afectados se encuentran iniciativas para combatir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como proyectos de infraestructura de la salud pública creados durante la administración de Joe Biden, que beneficiaron a más de 100 departamentos de salud en todo el país con financiamiento multianual.

Funcionarios de la administración Trump han ido más allá, acusando algunos estados de permitir fraude desenfrenado en programas sociales. En el caso de Minnesota, investigaciones federales han revelado esquemas de fraude millonarios vinculados a programas de nutrición durante la pandemia, aunque autoridades estatales han rechazado que esas irregularidades justifiquen recortes generalizados.

Gobernadores y portavoces estatales de California, Illinois, Colorado y Minnesota aseguraron que no han recibido notificación formal sobre la cancelación de los fondos y advirtieron que, de concretarse la medida, perjudicará a familias de bajos ingresos y debilitará la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

Mientras crece la tensión entre Washington y los Estados demócratas, expertos en salud pública alertan que retirar estos recursos podría tener consecuencias a largo plazo para la prevención de enfermedades y la equidad en el acceso a la atención médica en algunas de las regiones más pobladas del país.

México confirma que cinco mineros secuestrados en Sinaloa fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina

Autoridades mexicanas confirmaron que cinco de los 10 mineros que fueron secuestrados en Sinaloa el pasado 23 de enero fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina, así lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch precisó que, de acuerdo a las primeras investigaciones, los mineros habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos y asesinados por integrantes del grupo conocido como los Chapitos, de los cuales cuatro se encuentran detenidos.

“Lo que mencionan es que fueron confundidos los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto”, Omar García Harfuch.

Fue la mañana del 23 de enero de este año que se reportó que 10 mineros que trabajaban para una empresa canadiense habían sido privados de su libertad por un comando armado, esto según los testimonios de familiares de los desaparecidos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó la aseveración de Harfuch de que hasta el momento no existe alguna denuncia de extorsión por parte de la minera canadiense hacia los mineros secuestrados.

