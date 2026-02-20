La Opinión Hoy: Se desploma la aprobación migratoria de Trump

La aprobación pública de la política migratoria del presidente Donald Trump ha caído a su punto más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, esto según una nueva encuesta nacional de Reuters e Ipsos. El sondeo refleja un desgaste en uno de los temas que ha sido eje central de su discurso político y de su agenda de gobierno.

De acuerdo con esta encuesta, solo el 38% de los adultos consultados considera que el mandatario está haciendo un buen trabajo en inmigración. Aunque la variación parece pequeña frente a mediciones previas, la tendencia muestra un descenso sostenido si se compara con los niveles de apoyo que registraba meses después de volver al poder, cuando llegó a rondar la mitad de los encuestados.

Uno de los datos más llamativos es el cambio entre los votantes hombres; este grupo fue clave en la victoria electoral del 2024 y, durante una buena parte del 2025, mantuvo niveles de aprobación cercanos al 50% en materia migratoria. Ahora, el respaldo masculino en este tema se ubica en torno al 41%, lo que sugiere un problema en un segmento que había sido favorable al presidente normalmente.

Entre las mujeres el apoyo también es menor y, según la encuesta, ha caído del 40% que tenía en 2025 al 35% en la última encuesta.

La política de inmigración ha sido una prioridad para la administración Trump desde el primer día de su nuevo mandato; eso no es un secreto para nadie. El presidente prometió una campaña de deportaciones a gran escala y tras asumir el cargo se desplegaron operativos en distintas zonas del país. Las imágenes de agentes con los rostros cubiertos se volvieron frecuentes en operativos y redadas al tiempo que crecieron protestas, choques con activistas, incluso la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de ICE.

Esta encuesta se realizó a nivel nacional a poco más de 1000 adultos y tiene un margen de error de alrededor de tres puntos porcentuales; deja como conclusión que la inmigración sigue siendo un tema verdaderamente sensible.

Farándula

La noche del martes 17 de febrero, por fin la Casa de los Famosos 6 abrió sus puertas, Clary Castro, periodista de entretenimiento de La Opinión, logró estar presente en esta nueva edición y nos contó que esta etapa es conducida por segundo año consecutivo por Javier Posa junto a Jimena Gallego, quien por su parte ha sido parte de esta franquicia desde sus inicios.

Los nuevos habitantes son Laura Zapata, Josh Jiménez, Laura G, Fabio Agostini, Zoe Bayona, Julia Argüelles, Stefano Piccioni, Celine Santos, Kenny Rodríguez, Caeli, Kunno, Vanessa Arias, Yoridan Martinez, Lupita Jones, Jailyne Ojeda, Kenzo, Curvy Zelma, El Divo, Horacio Pancheri, Oriana Marzoli y la participante sorpresa que fue Sergio Mayer.

Hay que decir que ya tenemos a las primeras víctimas de esta edición, ya que Fabio y Yordan se convirtieron anoche en los primeros desterrados y, aunque siguen en competencia, sus circunstancias por 48 horas no son las mejores en cuestión de hábitat.

