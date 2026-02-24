La Opinión Hoy: ¿Qué dirá el senador Alex Padilla a Trump en respuesta al Estado de la Unión?

El día de hoy el presidente Donald Trump dará un discurso sobre el estado de la Unión y se anticipan muchas reacciones al respecto. Una de ellas será llevada a cabo por el senador de California, Alex Padilla, quien planea responder en español dicho mensaje.

Jesús García, especialista en política para El Diario de Nueva York y La opinión, quien platicó con él al respecto y hoy nos acompañó para compartirlo con todos ustedes.

“Tuvimos este diálogo en exclusiva justamente para nuestros medios con el senador Alex Padilla, el demócrata que representa al Estado y que ha estado muy activo justamente en temas migratorios. Hay que recordar que él incluso fue detenido durante una conferencia de prensa con la secretaria Kristi Noem, justamente en Los Ángeles, California, donde quería cuestionar sobre pues los operativos que se estaban realizando a inicios del año pasado, justamente en Los Ángeles y fue una de las ciudades donde mayor violencia se presentó”, dijo Jesús García

Agregó que “ese justamente va a ser uno de los aspectos que va a abordar el senador. Nos comentó que va a abordar asuntos migratorios, pero comenzó justamente nos dijo que comenzará su discurso desmintiendo lo que diga el presidente Trump. Desde su perspectiva, pues el senador Alex Padilla considera que el presidente Donald Trump va a va a decir puras mentiras, básicamente o la mayoría de la información que le proporcionará pues son mentiras sobre una supuesta un supuesto bienestar que se tiene en los Estados Unidos, tanto económico como en derechos civiles y sociales, y señala que en realidad lo que sus políticas están provocando pues es mayor ansiedad e inestabilidad, sobre todo en familias de grupos pues considerados más vulnerables, incluidas las familias hispanas o latinos que tienen un número importante de familias mixtas con inmigrantes”

¿Qué se puede anticipar que esto genere en la administración federal?

Garcío respondió que “la administración federal ha de hecho ha desestimado todas las críticas que enfrenta por parte de los demócratas e incluso ha señalado que es culpa de los demócratas y quienes han alzado la voz en contra, por ejemplo, en operaciones migratorias, los que han aumentado las agresiones en contra de los agentes migratorios, cuando en realidad es la gente misma, los la gente en las comunidades que no están aceptando este tipo de operaciones, como lo vimos en Minneapolis, donde pues desgraciadamente dos personas murieron en Renee Good, y Alex Pretti que fueron asesinados por parte de agentes de migratorios. Esto ya así se ha expresado como parte de las investigaciones que fueron ejecutados, bueno, asesinados justamente en operaciones”.

