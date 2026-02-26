La Opinión Hoy: Trump arremete contra los demócratas

El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump estuvo marcado por fuertes ataques contra los demócratas y un mensaje duro sobre el tema migratorio en una intervención que según críticos dejó poco espacio para temas importantes como los jóvenes estadounidenses o la reconciliación política en el país.

</p>

Durante su intervención ante el Congreso, Trump defendió los logros de su primer año de gobierno y responsabilizó a los demócratas de bloquear su agenda económica y de seguridad nacional.

El presidente acusó a la oposición de oponerse sistemáticamente a sus políticas, en especial a los recortes fiscales y al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, clave para la aplicación de las polémicas políticas migratorias de la administración Trump.

Uno de los momentos más tensos del discurso ocurrió cuando Trump pidió a los legisladores que se pusieran de pie si es que estaban de acuerdo con el principio de que el deber principal del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes. Mientras los republicanos se levantaron y aplaudieron, la mayoría de los demócratas permaneció sentada y esto fue lo que ocurrió.

“Si, esta gente está loca”, dijo Donald Trump desde el podio, provocando ovaciones entre los legisladores republicanos. El mandatario agregó que, pese a las diferencias políticas, Estados Unidos tenía suerte de seguir siendo un país fuerte.

El discurso reforzó además el énfasis del gobierno en la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, un tema central de la agenda de Trump y de cara a las elecciones legislativas el próximo mes de noviembre.

Farándula

Es momento de los espectáculos con Clary Castro, periodista de espectáculos, con una semana pasada muy movida justo por algo que vamos a mencionar y que es que inició La Casa de los Famosos 6.

“Ya tenemos más o menos una noción de cómo fue el rating, algo que me parece muy importante a destacar porque pues tenemos a dos televisoras compitiendo por estos temas. En el caso de estamos hablando de Telemundo y estamos hablando de Televisa Univisión, sobre todo porque para ambas cadenas ese día fue muy especial. Para empezar, el 17 de febrero, que fue el día que empezó La Casa de los Famosos, también Telemundo estrenaba Lobo Morir Matando, que es la película que entra en lugar de Dinastía Casillas”, dijo Clary Castro.

Agregó que “pero al mismo tiempo Televisa Univisión pues tenía el final de Domenica Montero, una de sus máximas telenovelas que desde su inicio hasta su final pues se robó también el rating del Prime Time. Entonces aquí es donde hay que leer los informes de los ratings y tratar de ser justos con la información que tenemos. Para empezar, Univisión sí vivió su gran final, llevándose el horario estelar de la telenovela Dominica Montero, ganándose el rating. Pero hay que recordar una cosa, esta telenovela se llevó ese rating en el horario de las 9 pm, hora del Este”.

Seguir llegando: