La Opinión Hoy: Trump afirmó que operación contra Irán va más rápida de lo previsto

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que la operación lanzada para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

</p>

Trump hizo esta afirmación en una entrevista con la cadena CNBC un día después de que comenzaran los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, donde fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el Ayatola Alí Jameneí en el poder desde 1989.

En una conversación telefónica con el periodista Joe Kent, Trump dijo que la operación bautizada por el Pentágono como Furia Épica está más adelantada de lo previsto.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y hasta el momento ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington, donde la presencia norteamericana mantiene bases militares.

Trump afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní tras la muerte del líder, pero no detalló cuándo comenzarían estas conversaciones, lo que sí es que subrayó que algunos de los líderes con los que se habían negociado previamente ya han fallecido. El ejército también anunció que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco han resultado gravemente heridos durante este operativo.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez, periodista de La Opinión, habló sobre este sorpresivo cateo que tuvo el superintendente.

“En esta Ronda Política hablamos de algo que a todos nos tomó por sorpresa y fue como bien digo en el título, en el encabezado de esta columna, es fue algo inesperado, la inesperada redada o cateo en la residencia del superintendente de educación de los Ángeles, Alberto Carvalho, un hombre que es considerado un líder nacional en materia de educación. Él viene de Miami y él llegó a Estados Unidos cuando era adolescente de su natal Portugal. Entonces, pues lo tenemos aquí de superintendente el Distrito Escolar y es cabe decir que este distrito escolar es el segundo más grande de Estados Unidos y la mayoría de sus estudiantes más del 70% 75% son estudiantes latinos”, djjo Araceli Martínez.

Agregó que “así que dado estos dados estos antecedentes a todos como les digo, nos sorprendió este inesperado cateo del FBI a sus a su residencia en San Pedro, al sur de Los Ángeles, ya en la bahía y también en sus oficinas en el distrito escolar unificado de Los Ángeles que está en el centro. Fue como a las 6 de la mañana que un comando del FBI, casi dos docenas de agentes de esta de esta agencia federal irrumpieron en su hogar y se llevaron, fue algo bien rápido según los reportes que tenemos y se llevaron varias cajas con documentos“.

