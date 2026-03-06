La Opinión Hoy: Republicanos del Senado bloquean resolución que buscaba frenar guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana,bloqueó este miércoles una resolución bipartidista que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para continuar acciones militares contra Irán sin la autorización del Congreso en una votación que evidenció la división partidista en el conflicto.

</p>

La moción fue rechazada por 52 votos contra 47, con la mayoría de los republicanos oponiéndose y casi todos los demócratas apoyando el avance de la iniciativa. Según los primeros reportes de la agencia Reuters, la resolución fue promovida por el senador demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul.

El texto buscaba exigir que cualquier acción militar contra la República Islámica contara con la aprobación previa del Congreso en línea con la autoridad constitucional del poder legislativo para declarar la guerra.

El fracaso de la resolución no sorprendió a los analistas políticos, ya que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso, lo que le ha permitido bloquear iniciativas similares destinadas a limitar los poderes de guerra del presidente. Pese a ello, los impulsores de la iniciativa argumentaron que el objetivo era restaurar el equilibrio constitucional entre el Congreso y la Casa Blanca en decisiones de guerra. Kaine señaló que el legislativo debe pronunciarse antes de que Estados Unidos se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio.

La oposición demócrata sostiene que la administración Trump inició ataques contra Irán sin informar plenamente al Congreso y sin contar con autorización formal, pese a que la Constitución otorga al legislativo la facultad de declarar la guerra. Además, algunos legisladores expresaron preocupación por la posibilidad de una escalada militar. Sin embargo, los republicanos defendieron la legalidad de la operación militar y sostuvieron que el presidente tiene autoridad para ordenar acciones limitadas en defensa de Estados Unidos.

El senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, rechazó la resolución y aseguró que el conflicto no se convertirá en una guerra prolongada. Esta no es una guerra eterna ni mucho menos. Esto terminará muy pronto, declaró el legislador republicano durante el debate.

Farándula

En los espectáculos en La Opinión Hoy con Clary Castro, tenemos mucha información, pero la que más destacamos es que están haciéndose en un programa de televisión.

“La Mesa Caliente está en este periodo de su cuarto aniversario y está haciendo una remodelación de muchas cosas, entre ellas, a nivel de imagen se incorporan dos personas nuevas y de las antiguas solo nos quedamos con Andrea Meza y Verónica Bastos y ahora junto a ellas tendremos a Lindsay Casinellib y a Carla Monroy. En el caso de Lindsay, es una periodista reconocida de origen venezolano y en el caso de Carla, es una actriz, es una actriz de telenovelas a de quien hemos podido disfrutar diversas historias en las pantallas de Telemundo. Ambas, por ejemplo, han dado declaraciones al respecto sobre esta nueva etapa de su vida y en el caso de Lindsay, lo que tiene para decir es que formar parte oficial de la Mesa Caliente es un momento tan especial y es un honor. Estoy emocionada de seguir creciendo junto a este increíble equipo y nuestra audiencia dice Casinelli”, dijo Castro.

