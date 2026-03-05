La Opinión Hoy: EE.UU. llama a ciudadanos en Medio Oriente a salir de inmediato

El Departamento de Estado emitió una alerta extraordinaria para instar a los ciudadanos estadounidenses a salir inmediatamente de varios países de Medio Oriente. Esto debido a graves riesgos de seguridad en el contexto de una escalada militar regional tras los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

</p>

En un mensaje difundido en la red social ex, Mora Namdar, subsecretaria de Estado para asuntos consulares, subrayó: “El departamento insta a los estadounidenses a salir ahora de los países a continuación mencionados utilizando el transporte comercial disponible”. Esto debido a graves riesgos de seguridad, entre ellos se encuentran Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La medida se da en medio de una profunda escalada del conflicto en el Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán el pasado sábado, marcando un agravamiento notable de las tensiones entre las naciones.

Según un reporte de seguridad global, la ofensiva conjunta, identificada por algunos medios como parte de operaciones militares ampliadas ha provocado represalias por parte de Irán con lanzamientos de misiles y drones contra bases y ciudades en la región y ha generado cierres de espacio aéreo y cancelaciones de vuelos comerciales.

Este lunes, además, se registró un ataque con drones en la sede de la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, por lo que Washington reiteró su llamado para la evacuación de ciudadanos en toda la región.

Ataque a Irán impacta la Bolsa de Valores de Estados Unidos: el Dow Jones y S&P 500 con pérdidas

Las acciones en Estados Unidos se desplomaron este martes 3 de marzo, luego de una ligera recuperación de lunes, ya que los precios del petróleo volvieron a dispararse y los operadores comenzaron a preocuparse de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pudiera prolongarse más de lo previsto.

Los futuros del S&P 500 apuntaron a una caída del 1.5% al inicio del martes, mientras que los futuros del promedio industrial Dow Jones indicaron una caída del 1.6%.

Las acciones se desplomaron debido a la preocupación por el impacto de la guerra en los precios de la energía, mientras el crudo estadounidense de referencia subió $3.24 hasta los $74.4 por barril, mientras el crudo Brent, el estándar internacional aumentó, $3.56 dólares ubicándose en $81.30 dólares por barril, lo cual ya comienza a afectar las cadenas de producción.

El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz, la ruta de tránsito más importante del mundo para el petróleo crudo, está cerrado y que Irán incendiará a los barcos que intenten cruzar la ruta. Esto, mientras Irán continúa su respuesta militar a los ataques liderados por el gobierno del presidente Donald Trump y su principal aliado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El lunes por la tarde, el Departamento de Estado urgió a los estadounidenses del Medio Oriente a salir de 14 países, incluidas naciones clave como aliados y regularmente en paz como Jordania. El presidente Trump ha advertido que el conflicto podría continuar durante más de 4 semanas, pero expertos en relaciones internacionales y seguridad advierten que no hay un plan claro sobre la llamada Operación Furia Épica.

En tanto, el aumento de los precios de la energía impulsó los rendimientos de los bonos del tesoro por temor a que pueda provocar un repunte de la inflación. Un problema que ha enfrentado la administración Trump debido al alza de precios impulsada en gran parte por los aranceles universales. Ahora del 15% a decenas de países.

