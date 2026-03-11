La Opinión Hoy: Trump aseguró que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

El presidente Donald Trump aseguró este lunes en una entrevista con la cadena CBS News que la guerra con Irán está prácticamente terminada y que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

</p>

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena en la que aseguró que Washington e Israel van muy adelantados con respecto a los plazos previstos y que Teherán no tiene ya armada ni comunicaciones ni fuerza aérea.

“Sus misiles están dispersos, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación”, aseveró el presidente republicano, que originalmente habló de que la campaña contra Irán podría durar unas cuatro o cinco semanas.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir del Golfo Pérsico para alcanzar el Océano Índico y por allí circula el 20% del crudo mundial, también importantes partes del gas natural licuado.

La publicación de la entrevista de Trump ha sacudido los mercados con el barril de crudo de Texas cayendo en cuestión de minutos desde los $115 a los 85 y el índice Dow Jones de Industriales cerrando con una subida de medio punto porcentual.

Dale Play

Las novedades en el mundo de la música las tiene para nosotros Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión y las comparte con nosotros en Dale Play.

“Esta semana vamos a empezar muy muy colombianos porque tenemos varios estrenos de artistas de este país que son muy destacados y la verdad que vale la pena mencionar. El primero de ellos es Juanes, que nos entrega el duodécimo álbum de estudio de su carrera que se llama Juan Esteban, porque no sé si muchos saben el nombre artístico de Juanes se deriva de eso, de Juan su primer nombre y Esteban, que es el segundo; por eso Juanes, sin embargo, esta vez quiso jugar aún más con sus nombres y el álbum se llama Juan Esteban y él dice que lo hizo con la intención de mostrar lo que es la dualidad de su personalidad”, dijo Pérez.

Seguir leyendo: