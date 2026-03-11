La Opinión Hoy: Billones, el costo diario de la guerra contra Irán

Un reporte de la revista The Atlantic había indicado que el costo diario de la guerra contra Irán era de $1,000 millones de dólares, pero el medio político señaló que fuentes del Congreso estimaron el costo sería de $2,000 millones de dólares al día.

El reporte indica que el gobierno del presidente Donald Trump habría gastado al menos $5,000 millones de dólares en la guerra solo entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

El representante demócrata Brendan Boyle, demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, solicitó formalmente que la oficina de presupuesto del Congreso concrete los detalles específicos del gasto militar que está teniendo la guerra contra Irán.

Boyle dijo en un comunicado que los contribuyentes merecen una estimación imparcial del impacto financiero y económico de la imprudente guerra del presidente Trump en Irán, que ya ha provocado trágica muerte de militares estadounidenses.

Los costos son variados y como ejemplo se indicó la caída de tres aviones F-15E derribados en Kuwait, los cuales costaron 100.000$. El costo de la guerra incluye gastos logísticos adicionales como el retorno de miles de estadounidenses.

Según un reporte del Departamento de Estado liderado por el secretario Marco Rubio, se han completado más de dos docenas de vuelos chárter y se ha evacuado de forma segura a miles de estadounidenses de Medio Oriente.

Para enfrentar los altos costos de esta guerra, la administración Trump solicitó fondos suplementarios en un paquete de recursos que incluyen otros proyectos de gobierno. Además de las pérdidas económicas, Estados Unidos comienza a acumular las pérdidas humanas con siete soldados muertos hasta el momento.

Gustavo Petro critica exclusión de Colombia del Escudo de las Américas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este lunes la exclusión de su país, el principal productor de cocaína, de una alianza creadas con 17 países latinoamericanos para destruir a los cárteles narcotraficantes.

Donald Trump anunció el sábado una estrategia para utilizar la fuerza militar letal en contra de narcos y redes terroristas de la región, en el marco de una cumbre con mandatarios aliados en su club de golf en Doral, cerca de Miami, Florida.

En el encuentro, el líder estadounidense recibió a sus homólogos de Argentina, El Salvador, Ecuador, y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre otros. La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente. El presidente de Colombia, el país donde más se produce cocaína en el mundo, se quejó el lunes por su exclusión en esta alianza.

Trump también dejó por fuera de la alianza a México y Brasil, países clave para el tráfico de drogas en la región. El mandatario de Estados Unidos emprendió desde su regreso a la presidencia una campaña de mano dura contra las mafias que incluyen bombardeos a supuestas lanchas utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

