La Opinión Hoy: Seis estatuillas para “One Battle After Another”

Se llevó a cabo la 98.ª entrega de los premios Oscar desde el Dolby Theater en Hollywood, en Los Ángeles, está Rafael Cores, quien nos va a platicó de todo lo que sucedió en esta noche mágica.

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“Hay que decir que ha sido la noche de Paul Thomas Anderson, definitivamente este cineasta que quizá es el último gran cineasta estadounidense, 55 años, había sido nominado 13 veces a los Oscar, nunca había ganado. Hoy se ha llevado dos a título personal: mejor guion adaptado y mejor dirección. Además su película “One Battle After Another” o “Una batalla tras otra” ha ganado mejor película y en total seis Oscar, así que ha sido la gran triunfadora de la noche, competía mucho contra Sinners, la película de Ryan Coogler, otro director que haya sido nominado varias veces, cinco veces y esta vez también se ha llevado un Oscar porque Coogler, ha ganado mejor guion, mejor guion original”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “uno de los grandes perdedores quizá ha sido Timothée Chalamet y Marty Supreme que se ha quedado, yo creo que no se ha llevado ningún premio Supreme y Chalamet se ha quedado sin el Oscar a mejor actor para el que era favorito hace apenas unas semanas, pero poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo y al final se lo llevó Michael B. Jordan”.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez que nos habló de esto llamado una rasurada demócrata.

“Esta semana el líder del partido demócrata en Los Ángeles, Rusty Hicks, dio una conferencia de prensa para decir que anunciar que van a realizar una serie de encuestas estatales, porque como tenemos muchos candidatos demócratas. Inicialmente publicó una carta abierta invitando a los a los aspirantes a gobernar el Estado a que evaluaran sus opciones y que si se veían en las encuestas muy abajo para que se salieran, pero nadie le hizo caso, con excepción de Ian Calderon, todos se registraron para competir y de acuerdo al dirigente demócrata, pues para ellos lo ideal sería que hubiera un solo aspirante demócrata al gobierno de California y no ocho porque eso podría diluir el voto y entonces hacer que los dos republicanos avanzaran a la segunda ronda que es en noviembre“, dijo Araceli Martínez.

Aseguró que “aparentemente el dirigente demócrata está preocupado porque pudiera haber pudiera ser que los republicanos, en lugar de que un demócrata quedara como representante del partido demócrata pudieran ser dos republicanos, lo cual se antoja bastante difícil, bastante complicado, porque California pues es un estado mayormente demócrata“.

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