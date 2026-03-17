La Opinión Hoy: Gasolina en EE.UU. sube a su máximo precio desde 2023

Ante los ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente durante el fin de semana en el contexto de la guerra con Irán, este lunes el precio del petróleo continúa por encima de los $100 por barril, mientras que el precio promedio nacional de la gasolina en todo Estados Unidos alcanzó los $3.72 dólares por galón, esto según la triple A, el costo más alto desde el 2023.

</p>

Todo esto pese a las declaraciones recientes por parte de Donald Trump de que el conflicto prácticamente está concluido.

Esta semana la Asociación Estadounidense del Automóvil, mejor conocida precisamente como AAA, también informó un aumento en la gasolina de grado medio, la cual se ubica en los $4.21 dólares por galón, el de primera calidad en $4.58, el diesel en $4.98 y el E85 sube a $2.92 dólares por galón, por lo que desde el primer ataque a Irán por parte de los Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el precio de la gasolina ha subido casi un 17%, no es poca cosa.

Economistas expertos como Patrick De Haan, analista del petróleo de GasBuddy, anticipan que el precio promedio de la gasolina aumentará en las próximas semanas hasta los $4 dólares por galón, continúe o no el conflicto en Medio Oriente. Por otra parte, entre los estados con la gasolina más cara del país se encuentran, California con $5.52 dolaré por galón, Hawaii $4.95, Washington $4.9 92, Nevada, Oregón, Arizona, Alaska, Nuevo México y Colorado, que llegan hasta $3.81 dólares por galón, esto según el informe de AAA.

El aumento del precio de la gasolina afecta a varios sectores de la economía, por ejemplo, los transportistas, evidentemente suben los costos de los fletes para sus entregas a los supermercados y tiendas de fletes, estos últimos trasladan estos costos adicionales a las facturas de los consumidores. Lo mismo para los boletos aéreos, ya que las aerolíneas también deciden recortar ruta ante los altos precios del combustible.

NBA decide sobre franquicias en Las Vegas y Seattle, con posible debut en 2028-29

La NBA se prepara para dar un paso clave que podría cambiar el mapa de la liga en los próximos años. Los propietarios de los equipos evaluarán en los próximos días una propuesta para ampliar el número de franquicias y abrir el proceso que permitiría sumar nuevos clubes en Las Vegas y Seattle.

La iniciativa será discutida durante la próxima junta de gobernadores. De aprobarse el avance del proyecto, la liga iniciaría el proceso para recibir ofertas formales con el objetivo de incorporar dos nuevas franquicias.

Actualmente la NBA cuenta con 30 equipos, el plan que se pondrá sobre la mesa contempla aumentar ese número a 32, una posibilidad que la organización lleva analizando desde hace varios años. Las conversaciones dentro de la liga han ido tomando impulso recientemente.

De acuerdo con información difundida por ESPN, existe apoyo dentro de la junta de gobernadores y entre los directivos de la NBA para avanzar hacia la etapa en la que se pueden recibir propuestas formales para las nuevas franquicias. Si el proceso sigue su curso, la previsión es que los nuevos equipos pueden comenzar a competir en la temporada 20282029.

Para Seattle, la eventual aprobación de la expansión significaría el regreso de la NBA después de más de una década de ausencia. La ciudad se quedó sin equipo en 2008 cuando los SuperSonics se trasladaron a Oklahoma City y pasaron a llamarse Thunder. Los SuperSonics habían formado parte de la liga desde 1967 hasta ese traslado. Su salida se produjo tras un conflicto relacionado con el contrato de arrendamiento del entonces KeyArena, recinto que posteriormente fue renovado entre 2018 y 2021.

Actualmente ese estadio es conocido como Climate Pledge Arena y alberga partidos del equipo de hockey Kraken y del Seattle Storm de la Woman NBA. El escenario es diferente para Las Vegas. Que nunca ha contado con una franquicia de la NBA. La ciudad, sin embargo, ha incrementado su presencia en las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en los últimos años. En 2020, los Raiders de la NFL se trasladaron a Las Vegas.

Además, los Athletics de las Grandes Ligas de Béisbol están en proceso de mudarse desde Oakland con la mirada puesta en la temporada 2028. La ciudad también alberga a los Golden Knights de la NHL, equipo que comenzó a competir en 2017 y a las ACES de la Woman NBA, franquicia que se instaló en 2018 y que ha ganado tres títulos en las últimas cuatro temporadas.

La última vez que la NBA amplió su número de equipos fue en 2004, cuando la liga incorporó una nueva franquicia en Charlotte. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había adelantado que la liga evaluaría durante el año 2026 si avanzaría o no con un plan de expansión. El dirigente hizo referencia a ese proceso el 16 de diciembre durante el partido por el campeonato de la NBA Cup celebrado precisamente en Las Vegas.

Seguir leyendo: