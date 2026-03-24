LAUSD evaluará cambiar el nombre de escuelas ‘César Chávez’ por acusaciones

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) evaluará las mociones para cambiar el nombre de aquellas escuelas denominadas “César Chávez” después de las acusaciones en contra del líder sindical y defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas.

La posibilidad de eliminar el nombre de los planteles será evaluada por la junta del LAUSD y por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, para tomar una decisión similar en edificios públicos y en otras instalaciones y parques con el nombre del activista.

Una decisión para cambiar el nombre del próximo día festivo del 31 de marzo está en consideración por la Legislatura de California y por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien la semana pasada firmó una orden ejecutiva para cambiar la denominación a Día de los Trabajadores Agrícolas.

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Las supervisoras Hilda Solís y Janice Hahn presentaron una moción para que el condado de Los Ángeles cambie la denominación del Día de César Chávez del 31 de marzo, que se eligió por ser el día del cumpleaños del defensor de los derechos civiles de los trabajadores.

Además, la petición también insta a los líderes del condado a eliminar el nombre y la imagen de César Chávez de todos los eventos, comunicaciones y materiales relacionados con el día festivo, así como a actualizar los materiales existentes en consecuencia.

La moción de las supervisoras también incluye que cualquier evento que se tenga en relación con el día no laborable debe tener como enfoque temas como la justicia para los trabajadores agrícolas, los derechos laborales y el servicio a la comunidad.

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La resolución que puede tomar este martes la Junta de Educación del LAUSD establece que el distrito conmemorará el 31 de marzo como el Día de los Trabajadores Agrícolas para honrar sus contribuciones colectivas y su impacto en las comunidades.

El LAUSD propone que los futuros calendarios escolares reflejen los cambios previstos en el feriado estatal, que podrían incluir tanto el nombre como el día designado.

La resolución de la Junta escolar establece que el distrito, con la participación de los estudiantes, las familias, profesores y miembros de la comunidad, inicie un proceso para cambiar el nombre de las Academias de Aprendizaje César Chávez en San Fernando y de la Escuela Primaria César Chávez en El Sereno.

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La moción presentada por las miembros de la junta Kelly Gonez y Rocío Rivas, dice que las propuestas de nuevos nombres reflejen los valores del distrito de equidad, justicia y liderazgo comunitario para su aprobación a más tardar en otoño de 2026.

La Junta de Supervisores considerará una moción aparte para solicitar a su director ejecutivo y abogado que desarrollen un proceso para un cambio de nombre en parques, calles, instalaciones del condado, bienes inmuebles, monumentos y otros programas que lleven el nombre de César Chávez.

En la segunda moción, presentada por las supervisoras Solís y Lindsey Horvath, se solicita que se presente un informe por escrito en 21 días.

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Según las supervisoras, el condado de Los Ángeles quedó “profundamente conmocionado” por las acusaciones de abuso sexual contra Chávez reveladas la semana pasada en un reportaje del “The New York Times”.

“Estas acusaciones son graves y dolorosas, y exigen una respuesta exhaustiva, transparente y que tenga en cuenta el trauma. Se debe creer a las sobrevivientes, brindarles apoyo y tratarlas con dignidad, y jamás deben volver a sentir que sus voces son secundarias a las de ningún movimiento o individuo”, dice.

Entre las víctimas de Chávez está Dolores Huerta, de casi 96 años, quien fue aliada del líder sindical y declaró que también sufrió abuso sexual por parte del activista.

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“El condado también reconoce y exalta el papel fundamental de Dolores Huerta y de las innumerables mujeres cuyo liderazgo, visión y resiliencia han moldeado el movimiento obrero y promovido la justicia para generaciones de trabajadores“, se menciona en la moción.

La moción hizo referencia a que el movimiento de trabajadores agrícolas es mucho más grande que cualquier individuo.

“Se construyó sobre el coraje, los sacrificios y la organización de los trabajadores agrícolas, las mujeres líderes y los aliados, cuyos esfuerzos colectivos aseguraron, condiciones de trabajo más seguras, salarios justos y dignidad para innumerables familias”, dice la propuesta.

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