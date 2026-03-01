Superintendente del distrito escolar de Los Ángeles, bajo licencia administrativa

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, se encuentra bajo licencia administrativa con paga en espera de una investigación después de que agentes del FBI registraron su domicilio y la oficina del distrito la semana pasada.

Los miembros de la Junta del LAUSD tomaron la decisión después de una votación unánime que se llevó a cabo este viernes.

Conozca al Superintendente en Funciones del Distrito Unificado de Los Ángeles Andrés Chait pic.twitter.com/cOPdcef4qU — Los Angeles Unified (@LASchools) February 28, 2026

“La Junta tomó esta medida para garantizar que el liderazgo del Distrito se mantenga enfocado en la misión de brindar una enseñanza y un aprendizaje de primer nivel en el aula“, dijo el LAUSD en un comunicado.

Sigue leyendo: Los Ángeles: LAUSD pide $250 millones para enfrentar costos de denuncias de abuso

“Si bien comprendemos la necesidad de información, no podemos analizar los detalles de este asunto mientras no se realice la investigación“, agregó el distrito escolar de Los Ángeles.

Los miembros de la Junta dijeron que el Jefe de Operaciones Escolares, Andrés Chait, se desempeñará como superintendente interino del LAUSD.

“La acción de hoy tiene como objetivo cumplir nuestra promesa a los estudiantes y las familias de brindar una educación pública excelente y sin distracciones“, expresó el presidente de la Junta del LAUSD, Scott M. Schmerelson.

Sigue leyendo: Más de 600 empleados de LAUSD podrían perder sus trabajos

“Andrés Chait es un líder y educador muy respetado, y tenemos la suerte de contar con su apoyo incondicional para supervisar nuestras escuelas. En los últimos años, nuestros educadores y estudiantes han logrado avances enormes, y esperamos que este progreso continúe sin obstáculos“, añadió.

El superintendente interino del LAUSD declaró sentirse honrado por la confianza que le demostró la Junta del LAUSD en un momento crítico.

“Nuestro objetivo sigue siendo claro: garantizar la estabilidad, la continuidad y un liderazgo sólido para nuestros estudiantes, familiares y empleados“, dijo Andrés Chait.

Sigue leyendo: Profesor de Los Ángeles despedido por abrir la puerta a estudiantes durante manifestación contra ICE

La Junta del LAUSD sostuvo una reunión el jueves 26 de febrero después de conocerse la irrupción de los agentes del FBI en el domicilio y las oficinas de Carvalho que ocurrió un día antes. Al no llegar a una decisión, los miembros continuaron con las deliberaciones el viernes.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, es investigado por el FBI. Crédito: Lynne Sladky | AP

Las autoridades federales aseguraron diversos artículos del domicilio de Carvalho en San Pedro. De acuerdo con vecinos, el superintendente y su esposa fueron detenidos y esposados durante el registro del FBI.

“Espero que estén bien, que no haya hecho nada malo y que todo salga bien“, dijo Pete Fabazzo, residente de San Pedro, en una entrevista con la cadena ABC.

Sigue leyendo: Estudiantes de Los Ángeles se manifiestan contra ICE

“No se merece esto. Si hizo algo mal, hay un debido proceso. Y eso es parte del problema: a todos los condenan antes de hacer nada“, expresó otro vecino de San Pedro, John Schafer.

Las autoridades federales no han proporcionado detalles sobre los motivos de la investigación al superintendente del segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos.

Además del allanamiento en Los Ángeles, los agentes del FBI también registraron una residencia en el área de Miami, donde Carvalho encabezó el distrito escolar antes de asumir la responsabilidad en Los Ángeles.

Sigue leyendo: 37,000 maestros de Los Ángeles se preparan para posible paro laboral

Según el Miami Herald, la casa que fue registrada por el FBI pertenecía a Debra Kerr, quien anteriormente trabajó con AllHere, una empresa de tecnología educativa que tenía un contrato con las escuelas de Los Ángeles antes de que colapsara y su líder, Joanna Smith-Griffin, fuera acusada de fraude.

AllHere quebró hace dos años después de que su dueña fuera acusada de fraude y de usar fondos de la empresa para financiar una casa y una boda.

La acusación contra Smith-Griffin ocurrió después de que el LAUSD pagó a AllHere cerca de $3 millones de dólares para desarrollar un chatbox que funcionaría como asistente personal para estudiantes y padres.

Sigue leyendo:

· Temor a las redadas impacta en el regreso a clases en Los Ángeles

· Efectos de redadas de ICE en desempeño académico de estudiantes de Los Ángeles

· Distrito escolar de Los Ángeles reporta caída en matrícula tras redadas de ICE