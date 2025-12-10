Efectos de redadas de ICE en desempeño académico de estudiantes de Los Ángeles

Las redadas de inmigración han afectado el bienestar, la inscripción y la asistencia de los estudiantes, mientras que se registra un aumento en el acoso escolar, de acuerdo con directores de escuelas preparatorias del país para un estudio publicado por UCLA y UC Riverside.

La investigación encontró que entre una variedad de desafíos que los directores dijeron que impactaban sus escuelas, el impacto de la aplicación de leyes migratorias era el tema que atrajo más atención.

De los más de 600 directores de escuelas preparatorias que fueron encuestados para el estudio, casi el 40% dijo que los estudiantes de familias inmigrantes han sido víctimas de acoso.

Algunos directivos mencionaron que el acoso dirigido a estudiantes de familias inmigrantes se originó por un clima político que hizo normales los ataques a los miembros de las comunidades inmigrantes.

Cerca del 64% de los directores dijo que su escuela preparatoria registró una disminución en la asistencia de estudiantes de familias inmigrantes.

Según el estudio, los estudiantes dejaron de asistir a clases debido a políticas o discursos políticos relacionados con los inmigrantes.

Los resultados reflejan que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reportó hace unos días una caída significativa en la matrícula, impactada por la ofensiva migratoria de la administración Trump.

“Estas disminuciones reflejan un clima de miedo e inestabilidad generado por las continuas medidas represivas contra la inmigración, que afectan la estabilidad familiar, la vivienda y la movilidad”, expresó el superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho.

“Estos temores están exacerbando factores preexistentes que ya impulsaban la disminución de la matrícula en todo el estado“, agregó el superintendente.

La investigación también encontró que más del 70% de los directores encuestados informaron que los estudiantes de familias inmigrantes expresaron temor por sí mismos o por sus familias debido a los operativos represivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (CIE).

Los directores describieron que hay un clima de angustia en sus comunidades, y que los alumnos les expresaron sentir miedo y ansiedad por el ambiente que existe ante las autoridades federales de inmigración.

En medio de ese ambiente de temor y ansiedad que las redadas han sembrado en las familias inmigrantes, más del 77% de los directores dijeron que sus escuelas preparatorias han creado un plan para responder a las visitas de agentes federales.

Carvalho dijo que el LAUSD preparó un paquete de preparación familiar que se distribuirá en todo el distrito escolar para que los estudiantes lo lleven a sus casas.

El superintendente expresó que cada paquete incluye información sobre sus derechos, el número de contacto del LAUSD, actualizaciones de contactos de emergencia y una forma de proporcionar información sobre el estudiante en caso de que tenga que quedar al cuidado de otra persona.

Carvalho también confirmó la creación de un pasaje seguro para estudiantes, que verá la incorporación de más rutas de autobuses.

