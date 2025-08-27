Familia busca justicia tras arresto de niño con discapacidad en Los Ángeles

Una familia demandó al gobierno federal por la detención a punta de pistola de un estudiante discapacitado de 15 años afuera de una escuela preparatoria de Los Ángeles durante un operativo de inmigración.

El incidente ocurrió el 11 de agosto cuando Andreina Mejía y su hijo se encontraban en su auto frente al Arleta High School.

Agentes de inmigración irrumpieron en el lugar para buscar a quien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó como Cristian Alexander Vásquez Alvarenga, de origen salvadoreño y presunto miembro de la MS-13.

La madre y su hijo fueron sacados del automóvil y separados por los agentes. El joven permaneció esposado durante varios minutos mientras Mejía intentaba explicarles que el adolescente tiene discapacidad auditiva y del habla. La familia no reveló la identidad del joven.

“Vi a todos estos hombres salir de esa camioneta, apuntándonos con sus armas y una pistola Taser a mi hijo y a mí. Vi la reacción de mi hijo y vi que estaba asustado No sabía qué estaba sucediendo”, expresó Andreina Mejía.

Momentos después, los agentes de inmigración liberaron al joven discapacitado y a su madre al reconocer que se trataba de un caso de identidad equivocada.

“Imagínense a un joven de 15 años con necesidades especiales siendo sometido con armas de fuego en su camino a la escuela“, dijo el abogado Christian Contreras, quien representa al adolescente y a su familia.

El equipo de abogados presentó una demanda por agravio contra el gobierno federal por arresto falso, encarcelamiento falso y agresión.

Un hecho importante en este caso es que DHS publicó una declaración sobre el arresto, en la que dijo que la familia del joven trabajó con agentes para arrestar a un miembro conocido de la pandilla MS-13.

La familia y sus abogados niegan determinadamente dicha afirmación y consideran que pone en peligro la seguridad de la familia.

“Esto es completamente falso. Claramente, intentan azuzar a estos pandilleros contra esta familia, cuando es totalmente falso”, dijo otro de los abogados de la familia, Michael Carrillo.

En su declaración, el Departamento de Seguridad Nacional criticó las acciones legales que emprendió la familia.

“Este es un caso de estudio de firmas de abogados especializadas en vallas publicitarias que intentan convertir el parecido familiar en animosidad racial para recolectar clics, influencia y dinero“, escribió el DHS.

Sin embargo, Mejía consideró que, a pesar de que su hijo fue liberado momentos después, quedó marcado por la experiencia.

“Ningún niño debería pasar por lo que pasó mi hijo. Dice que tiene pesadillas, no quiere ir a la escuela, todos los días tengo que despertarlo, y es muy duro para él”, expresó la madre.

Los abogados de la familia dijeron que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) tiene un video de vigilancia que grabó todo el incidente, por lo que solicitaron que se publique.

