Cuatro detenidos en una redada más en Home Depot de Los Ángeles

Cuatro personas detenidas, entre ellas un ciudadano estadounidense, dejó una redada de inmigración que se llevó a cabo en una tienda Home Depot de Los Ángeles.

El operativo de inmigración ocurrió aproximadamente a las 9:15 a.m. de este lunes 25 de agosto en el Home Depot localizado en 12975 West Jefferson Boulevard, en el vecindario de Playa Vista, en Los Ángeles.

Alrededor de 20 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) acudieron a la sucursal de productos de construcción a bordo de vehículos oficiales y de inmediato se desplegaron para detener a los presuntos inmigrantes indocumentados que se encontraran en el lugar.

El operativo llevado a cabo en la tienda del vecindario angelino de Playa Vista fue confirmado por la propia agencia federal.

Durante la redada, tres trabajadores fueron arrestados por los agentes de CBP. Uno de los jornaleros habría sido detenido por no contar con una licencia de conducir vigente y por presuntamente resistirse al arresto.

Cuando la redada estaba por terminar, un ciudadano estadounidense, de entre 20 y 25 años, lanzó una botella de vidrio contra uno de los vehículos en los que viajaban los agentes federales.

Debido a la agresión, los agentes respondieron inmediatamente para someter y arrestar al joven estadounidense.

De acuerdo con personas que presenciaron el incidente, la madre del ciudadano estadounidense intentó intervenir para evitar el arresto, pero no tuvo éxito.

La Patrulla Fronteriza confirmó que las cuatro personas detenidas, los tres jornaleros indocumentados y el ciudadano estadounidense de 20 a 25 años, fueron trasladadas a un centro de detención bajo la custodia federal.

Las autoridades no proporcionaron las identidades de los cuatro arrestados ni a cuál centro de detención al que fueron trasladados.

Después del operativo de inmigración, que duró poco más de media hora, en el Home Depot de Playa Vista quedó un ambiente de tensión entre los trabajadores, los clientes y los miembros de la comunidad que presenciaron la redada de los agentes de CBP durante la mañana de este lunes.

Las tiendas Home Depot del sur de California se han convertido en los principales objetivos de los agentes federales para llevar a cabo redadas de inmigración, las cuales se intensificaron en la región desde el 6 de junio.

Jornaleros inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, acuden habitualmente a las tiendas Home Depot para ofrecer sus servicios y así obtener un trabajo que les permita ganar dinero.

Entre las redadas más recientes en tiendas Home Depot ocurrió este viernes 22 de agosto en una sucursal en North Hollywood, donde al menos ocho trabajadores fueron arrestados por los agentes federales.

Un inmigrante falleció atropellado el jueves 14 de agosto cuando intentaba escapar de una redada de inmigración en un Home Depot de Monrovia, condado de Los Ángeles, cuando ingresó corriendo a los carriles centrales del Freeway 210.

