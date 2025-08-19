Veterano hispano demanda al gobierno por arresto de ICE en Ventura

Un veterano discapacitado hispano demandó al gobierno por el arresto que sufrió durante el operativo de inmigración que llevaron a cabo agentes federales de inmigración el 10 de julio en granjas de cannabis en el condado de Ventura.

George Retes, ciudadano estadounidense de 25 años y veterano del Ejército, estuvo tres días bajo arresto tras su detención, tiempo en el que no tuvo acceso a un abogado, se le impidió contactar a su familia y se le mantuvo bajo custodia en una celda de aislamiento, sin que se le acusara de ningún delito.

Retes, quien trabajaba como guardia de seguridad en la instalación de Glass House Farms en la localidad de Camarillo, busca justicia a través de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite a los ciudadanos demandar al gobierno federal cuando sus empleados los perjudican.

“Reprendo al gobierno federal no solo por lo que me hicieron, sino por lo que les están haciendo a otros. Sigo luchando por este país, ahora como civil“, declaró Retes.

El veterano es representado por el Instituto para la Justicia, un bufete de abogados de interés público sin fines de lucro, en la demanda que se presentó ante las agencias federales involucradas.

Si las agencias federales rechazan o no toman ninguna acción sobre las demandas en un plazo de seis meses, el veterano hispano y sus abogados podrán recurrir a los tribunales.

El 10 de julio, Retes se dirigía a su trabajo cuando encontró un retén de ICE donde decenas de personas se manifestaban por la redada que llevaban a cabo los agentes federales de inmigración.

El hispano dijo que los agentes rompieron la ventanilla de su camioneta y lo rociaron con gas pimienta antes de ser sacado del vehículo de forma violenta.

Retes fue sometido con uso excesivo de fuerza por los agentes federales a pesar de obedecer sus órdenes mientras intentaba identificarse como ciudadano estadounidense.

Los agentes lo trasladaron primero a una base militar cercana y después al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, lugar en el que permaneció bajo custodia durante tres días.

Durante ese tiempo, Retes dijo que lo cubrieron con irritantes químicos, le negaron ducharse o entregarle ropa limpia y lo pusieron bajo vigilancia después de sufrir una profunda angustia. Mencionó que no recibió ninguna explicación por su arresto y fue liberado sin disculpas ni cargos.

Los abogados describieron el caso como un ejemplo de cómo los agentes federales pueden despojar a los ciudadanos estadounidenses de las protecciones constitucionales básicas, sin importar que hayan prestado servicio en las Fuerzas Armadas.

“Las demandas de George son un paso crucial para hacer cumplir la Constitución y otras leyes en los tribunales”, dijo la abogada del Instituto para la Justicia, Marie Miller.

“Sin rendición de cuentas por estas acciones, la relación entre los ciudadanos y su gobierno sigue rota. George está haciendo su parte para reparar esa relación, tal como lo hizo cuando sirvió a su país en Irak”, mencionó la abogada principal, Anya Bidwell.

La redada en Glass House Farms en Camarillo fue parte de un operativo de inmigración que las agencias federales llevaron a cabo también en Carpintería, con la detención de cientos de personas, incluidos trabajadores indocumentados, con protestas de trabajadores agrícolas y grupos de defensa.

Un trabajador de Glass House Farms, Jaime Alanís García, falleció dos días después por las heridas que sufrió tras caer 30 pies desde una estructura cuando intentaba escapar de los agentes de inmigración.

Desde el 6 de junio, agencias federales, incluidas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), intensificaron las redadas por instrucciones de la administración Trump, en el sur de California.

El 11 de julio, una jueza federal emitió una orden para suspender de forma temporal las redadas de inmigración en el sur de California, después de que personas fueran detenidas por su apariencia racial y no por alguna presunta irregularidad migratoria.

La instrucción judicial fue confirmada el 1 de agosto por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, para detener los operativos de inmigración en 7 condados, mientras que el gobierno federal solicitó a la Corte Suprema que levantara la restricción.

George Retes creó una página de GoFundMe para recibir donaciones que le ayuden a cubrir los gastos legales.

