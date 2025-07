Trabajador se esconde más de 12 horas para no ser detenido por ICE en Ventura

Un trabajador declaró que permaneció escondido durante más de 12 horas para evitar ser detenido por los agentes de inmigración durante la redada que se llevó a cabo el 10 de julio en una granja de cannabis en el condado de Ventura.

Jesús Vázquez, trabajador agrícola, regresó este lunes a las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo para saber si podría regresar a laborar, así como para recuperar las pertenencias de sus compañeros jornaleros que fueron detenidos durante el operativo de inmigración.

Al salir de la granja, el hispano mencionó que, por el momento, no había trabajo en el lugar de cultivo de cannabis, pero reveló cómo fue que logró evadir a los agentes federales durante la redada de la semana pasada.

Vázquez dijo que encontró un lugar para esconderse en una de las llamadas “casas de cristal”, sitio en el que permaneció durante más de 12 horas.

“Hay tres secciones.. Me escondí donde hay una división y ahí estuve desde las 11 de la mañana y no salí hasta las 2 de la mañana (del viernes)“, comentó el trabajador agrícola hispano.

Jesús Vázquez fue uno de los pocos jornaleros que logró evadir la detención durante el operativo de las agencias federales de inmigración, que arrestaron al menos a 361 personas en granjas de cultivo en Camarillo y Carpintería, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con la secretaria del DHS, Kristi Noem, durante el operativo en el condado de Ventura, 14 niños fueron rescatados de presuntos actos de trabajo forzado, explotación y tráfico de personas.

Un vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) dijo que Glass House Farms está bajo investigación por presuntamente violar las leyes laborales infantiles.

Al respecto, el sindicato de trabajadores agrícolas United Farm Workers (UFW) dijo que la situación de las granjas es un caso particular con respecto a las leyes de trabajo infantil.

“Los trabajadores agrícolas están excluidos de las leyes básicas sobre trabajo infantil y, lamentablemente, no es raro que los adolescentes trabajen en el campo. Para que quede claro: detener y deportar a menores no es una solución al trabajo infantil”, dijo el UFW.

Durante la redada en la granja de Camarillo, un trabajador agrícola sufrió graves daños en la cabeza y el cuello después de caer unos 30 pies de un edificio.

El jornalero, identificado como Jaime Alanís García, fue trasladado a un hospital, pero falleció este sábado después de ser desconectado del soporte vital, según informaron sus familiares.

Alanís García fue el primer inmigrante que muere, del que se tiene conocimiento, durante las redadas de control de inmigración ordenadas por el presidente Trump, que se intensificaron en el sur de California desde el 6 de junio.

Veterano discapacitado es liberado tras redada

Un veterano discapacitado del Ejército de los Estados Unidos fue liberado sin cargos después de ser arrestado durante la redada de inmigración del jueves 10 de julio en el condado de Ventura.

George Retes, de 25 años, fue puesto en libertad la noche del domingo después de pasar más de tres días bajo custodia de las autoridades federales, según informó el sindicato United Farm Workers.

Retes trabaja como guardia de seguridad en la granja de cannabis de Glass House Farms en Camarillo, y al parecer intentó salir del lugar en su automóvil blanco en medio de las tensiones entre los agentes federales y grupos de manifestantes.

En un momento, los agentes federales rompieron la ventanilla del vehículo conducido por Retes, le rociaron gas pimienta y lo detuvieron.

“Lo que me ocurrió no fue solo un error, fue una violación de mis derechos civiles. Fue un uso excesivo de la fuerza, y fue un fracaso de la justicia. Hablo no solo por mí, sino por todos los ciudadanos que podrían haber estado en mi lugar ese día”, dijo Retes a la cadena ABC.

Sus familiares no pudieron encontrarlo en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni comunicarse con él durante tres días.

Profesor de CSU arrestado comparece ante tribunal

Un profesor de la Universidad Estatal de California en Channel Islands (CSUCI), detenido durante las manifestaciones contra los agentes de inmigración por la redada en la granja de cannabis en Camarillo el jueves, compareció por primera vez este lunes ante un tribunal, en el centro de Los Ángeles.

Se espera que Jonathan Caravello, profesor de filosofía y matemáticas en CSUCI, pueda ser liberado con el pago de una fianza de $15,000 dólares.

Caravello fue arrestado el jueves por protestar contra las redadas de inmigración en granjas de cultivo en Camarillo y Carpintería, en el condado de Ventura.

“Exigimos la liberación de nuestro colega, funcionario público en California, un profesor muy querido por los estudiantes de CSU Channel Islands y miembro de la comunidad que ha luchado por la justicia social”, dijo la profesora de CSU Los Ángeles, Alejandra Marchevsky, afuera del tribunal.

Compañeros dijeron que Caravello intentaba ayudar a una persona discapacitada durante la protesta en Camarillo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo este domingo, en una actualización informativa, que durante los operativos de inmigración en las instalaciones de Glass House Farms se detuvo a 361 personas.

Según las autoridades federales, el operativo formaba parte de una investigación sobre inmigración y posibles violaciones a las normas de trabajo infantil.

Las agencias federales intensificaron desde el 6 de junio las redadas contra inmigrantes indocumentados en el sur de California, sobre todo en la zona metropolitana de Los Ángeles, con el propósito de deportarlos de los Estados Unidos.

Los operativos contra miembros de la comunidad inmigrante han provocado manifestaciones en diversas localidades del sur de California, lo que llevó a la administración del presidente Donald Trump a desplegar a miembros federalizados de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Pese a las protestas, el gobierno federal anunció que no se detendrán las redadas en California, así como en otros estados del país.

