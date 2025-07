Veterano acusa ser detenido injustamente en redada de ICE en Ventura

Un veterano discapacitado hispano acusó que fue detenido de forma injusta, además de ser retenido durante tres días, después de la redada que agencias federales de inmigración llevaron a cabo el jueves 10 de julio en el condado de Ventura.

George Retes, de 25 años, declaró este miércoles en una videoconferencia de prensa que sus derechos civiles fueron violados después de ser detenido de forma injusta cuando se presentó a su trabajo como guardia de seguridad en Glass House Farms, en Camarillo.

De acuerdo con el hispano, se identificó como ciudadano estadounidense y guardia de seguridad de la granja de cultivo de cannabis, pero los agentes federales lo ignoraron, estrellaron la ventana de su vehículo, le rociaron gas pimienta y lo arrestaron.

Retes permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles durante tres días sin que se presentaran cargos en su contra.

El veterano mencionó que lo mantuvieron en una celda especial y lo controlaron todos los días después de que se angustiara emocionalmente porque el sábado se perdió la fiesta de cumpleaños de su hija de 3 años.

“Esta no es la forma en que cualquier persona debe ser tratada —especialmente un veterano que sirvió a su país con honor. No rompí ninguna regla, solo quería ir a trabajar”, dijo.

Durante los tres días en que estuvo bajo custodia, el veterano dijo que los agentes federales nunca le dijeron el motivo por el que fue arrestado y no le permitieron comunicarse con un abogado ni con su familia.

George Retes se unió al ejército de los Estados Unidos a los 18 años y estuvo desplegado en Irak en 2019.

“Lo que me ocurrió no fue solo un error: fue una violación de mis derechos civiles. Fue un uso excesivo de la fuerza. Y fue un fracaso de la justicia. Hablo no solo por mí, sino por todos los ciudadanos que podrían haber acabado en mi lugar aquel día”, agregó el veterano.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo redadas, de forma simultánea, en dos instalaciones de Glass House Farms, en Camarillo y Carpintería, en el condado de Ventura, con el arresto de 361 personas.

El arresto de George Retes ocurrió en medio de la protesta por la redada en Camarillo. Crédito: Michael Owen | AP

Por el operativo, un inmigrante, identificado como Jaime Alanís García, murió a causa de las heridas tras caer 30 pies en un edificio cuando intentaba escapar de los agentes de ICE.

Alanís García fue hospitalizado con heridas graves en cuello y cabeza, y falleció la tarde de este sábado después de ser desconectado del soporte vital, según confirmaron sus familiares.

La presencia de los agentes federales provocó la manifestación de centenares de personas que bloquearon la carretera de acceso a la granja de cultivo.

Las fuerzas del orden utilizaron munición no letal y bombas de gas lacrimógeno para intentar disolver a la multitud, que enfrentó a los agentes cerrándoles el paso y arrojándoles objetos.

Varias personas fueron arrestadas por la protesta, entre ellos un profesor de la Universidad del Sur de California en Channel Islands, quien este lunes compareció ante un tribunal.

Retes mencionó que estaba en las instalaciones de Glass House Farms a principios de este año cuando fueron rechazados agentes federales que intentaron ingresar a la granja sin una orden judicial.

El veterano del ejercito pidió que se investigue a fondo la actuación de los agentes federales implicados en la operación de inmigración que ocurrió la semana pasada en Camarillo.

“George Retes fue detenido y ha sido liberado. No ha sido acusado. la oficina del fiscal de Estados Unidos está revisando su caso, junto con docenas de otros, por posibles cargos federales relacionados con la ejecución de la orden de registro federal en Camarillo”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El veterano dijo que planea presentar una demanda en algún momento.

