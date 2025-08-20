Protesta por la detención de estudiante de Los Ángeles por parte de ICE

Profesores y miembros de la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) exigieron este martes la liberación de un estudiante de último año de preparatoria detenido desde hace dos semanas por agentes federales de inmigración.

Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, de origen chileno, fue detenido el 8 de agosto por agentes federales enmascarados mientras paseaba a su perro en el área de Van Nuys.

El estudiante del LAUSD estaba por comenzar desde el 14 de agosto su último año de preparatoria en Reseda Charter High School.

Sigue leyendo: Más de 500,000 estudiantes regresan a clases en Los Ángeles

Sin embargo, desde entonces, funcionarios federales de inmigración no han informado oficialmente el motivo por el que Guerrero-Cruz fue detenido.

Un grupo de profesores, líderes comunitarios y miembros de la comunidad llevó a cabo una manifestación frente a la sede del LAUSD, este martes en el centro de Los Ángeles, para exigir que el estudiante recupere su libertad.

Entre los profesores que hablaron en la manifestación estaba Lizette Becerra, quien fue profesora del estudiante de 18 años.

Sigue leyendo: ICE detiene a joven hispano con discapacidad en escuela de Los Ángeles

Becerra visitó a Guerrero-Cruz el fin de semana en el Centro de Detención de ICE en Adelanto, donde el joven permanece bajo custodia. La profesora declaró que la salud y la seguridad del estudiante están en riesgo.

Durante su encuentro, Becerra dijo que el estudiante le describió cómo escuchó a los agentes alardear entre ellos de que recibirían $1,500 dólares por su arresto.

“Entonces, mi pregunta es: ¿quiénes son estas personas que se lo llevaron? Así que sí, me preocupa que sean cazarrecompensas“, expresó la profesora.

Sigue leyendo: LAUSD refuerza seguridad escolar ante temor a redadas de ICE en Los Ángeles

Becerra mencionó que el joven ha perdido 20 libras desde que está en el centro de detención de ICE.

La profesora dijo que Guerrero-Cruz le comentó que hombres enmascarados que vestían camisetas que decían “Policía de inmigración” lo detuvieron y le preguntaron si era otro hombre, a quien estaban buscando.

“La voz de ‘Benji’ podrá ser silenciada por una célula en este momento, pero la nuestra no lo será”, declaró Claudia Rojas, otra de las profesoras del estudiante chileno, durante la protesta de este martes.

Sigue leyendo: Maestros de Los Ángeles exigen seguridad para estudiantes ante redadas de ICE

Los docentes aseguraron que Guerrero-Cruz esperaba ansiosamente el inicio de su último año de preparatoria para graduarse y obtener su diploma.

Miembros de la comunidad crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que ayuden a la familia del estudiante del LAUSD a pagar los honorarios legales y otros gastos esenciales.

Sobre la detención de Guerrero-Cruz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el estudiante presuntamente violaba la ley federal de inmigración y negó el empleo de cazadores de recompensas.

Sigue leyendo: Padres indocumentados de Los Ángeles temen llevar a sus hijos a la escuela

“Las afirmaciones de que el DHS utiliza contratistas privados o ‘cazadores de recompensas’ para hacer arrestos son falsas“, dijo el departamento, y también afirmó que es falso que sus agentes actuaran de forma indebida.

En 2022, una demanda en California terminó con un acuerdo que prohibió a los funcionarios de ICE utilizar contratistas privados para arrestar inmigrantes.

La detención de Guerrero-Cruz no es el primer incidente relacionado con estudiantes del distrito escolar de Los Ángeles y agentes federales de inmigración.

Sigue leyendo: Protección en escuelas de Los Ángeles ante la amenaza de ICE

Un estudiante de 15 años con discapacidad fue detenido frente a una escuela preparatoria en Arleta días antes del inicio de clases. Fue liberado después de la intervención de personal escolar, mientras que los agentes declararon que fue un caso de identidad equivocada.

El 14 de agosto, durante el primer día del ciclo escolar 2025-2026, se reportaron redadas de inmigración cerca de cuatro escuelas del LAUSD.

Sigue leyendo:

· Senadores demócratas piden respuesta a DHS tras intento de entrar en escuelas primarias de Los Ángeles

· Dos primarias en Los Ángeles no permiten entrada a agentes federales

· Falsos agentes de ICE generan miedo en comunidad inmigrante de Los Ángeles